Як позбутися плям на столі від кави й чаю: ці підручні засоби миттєво упораються з проблемою

Такі сліди від чашок нам добре знайомі, навіть професійні засоби для чищення не завжди допомагають.

Якщо сліди від кави або чаю залишаються на поверхні меблів з дерева, кухонних пластикових стільниць чи зі штучного каменю, їх важко вивести навіть хімічними засобами. Але досвідчені господині знають багато методів, як швидко і без зайвих зусиль впоратися з такою неприємністю. Розповідаємо, чим можна легко вивести плями від кави та чаю з будь-яких поверхонь.

Як відмити плями чаю та кави на столі: дієві методи, про які мало хто знає

Зубна паста. Вона легко справляється з плямами від кави та чаю на зубах, тому на відмінно спрацює у випадку з іншими поверхнями. Щоб видалити сліди від напоїв, просто нанесіть трохи пасти на вологу губку чи серветку і потріть забруднення. Через кілька хвилин пляма зникне, неначе її ніколи не було. У такий спосіб також можна чистити посуд від коричневих слідів кави та чаю.

Вона легко справляється з плямами від кави та чаю на зубах, тому на відмінно спрацює у випадку з іншими поверхнями. Щоб видалити сліди від напоїв, просто нанесіть трохи пасти на вологу губку чи серветку і потріть забруднення. Через кілька хвилин пляма зникне, неначе її ніколи не було. У такий спосіб також можна чистити посуд від коричневих слідів кави та чаю. Гірчичний порошок і сік лимона. Ці засоби відмінно впораються зі слідами від напоїв, якщо поверхня з пластику чи штучного каменю. Вологу губку вмокніть у гірчичний порошок і потріть нею забруднене місце. Потім збризніть оброблену ділянку лимонним соком і залиште на 2-3 хвилини. Якщо з першого разу не вийшло позбутися плям, повторіть процедуру.

Ці засоби відмінно впораються зі слідами від напоїв, якщо поверхня з пластику чи штучного каменю. Вологу губку вмокніть у гірчичний порошок і потріть нею забруднене місце. Потім збризніть оброблену ділянку лимонним соком і залиште на 2-3 хвилини. Якщо з першого разу не вийшло позбутися плям, повторіть процедуру. Оцет і сода. У склянці теплої води розчиніть столову ложку соди й оцту і нанесіть розчин на забруднені місця. Залиште відпрацьовувати суміш на кілька хвилин, потім протріть оброблені ділянки вологою чистою губкою.

У склянці теплої води розчиніть столову ложку соди й оцту і нанесіть розчин на забруднені місця. Залиште відпрацьовувати суміш на кілька хвилин, потім протріть оброблені ділянки вологою чистою губкою. Газовані напої. Наприклад, кока-кола чудово впорається навіть із застарілими плямами на білих поверхнях. Оскільки такі напої містять у своєму складі ортофосфорну кислоту, яка є прекрасним плямовивідником. Просто змочіть чисту тканину чи губку в напої і протріть заплямовані місця, залиште на 2 хвилини і змийте водою.

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