Як позбутися попелиці, не застосовуючи хімії: 9 найкращих народних методів

Попелицю допомагають розносити по ділянці мурахи, які харчуються паддю – солодкими виділеннями тлі.
Тля – це один із небезпечних шкідників, який масово уражає всю городину і запросто може загубити урожай. Ці маленькі комахи висмоктують сік молодих пагонів та бутонів овочевих культур. Втім є багато підручних засобів, які допоможуть швидко впоратися з проблемою. Розповідаємо, як назавжди позбутися тлі на городі, не застосовуючи хімії.
Як назавжди позбутися тлі: дієві народні методи, перевірені часом
Зазвичай допомагають розчини та відвари, які треба заливати у пульверизатор та обприскувати всі рослини.
9 способів позбутися попелиці.
- Нашатирний спирт. Розведіть 2 столові ложки нашатирного спирту у 10 літрах води й обприскайте всю наземну частину овочевих рослин.
- Попіл. 300 грамів золи залийте 5 літрами окропу, дайте розчину охолонути. Потім натріть 20 грамів господарського мила, додайте у розчин з попелом і добре розмішайте. Готовою сумішшю обробіть всі рослини, що уражені попелицею.
- Хрін. Візьміть коріння та листя рослини, дрібно порубайте, залийте водою і дайте настоятися кілька годин. Опісля обприскайте цією сумішшю всі рослини.
- Сосна. Нарвіть 2 кілограми пагонів сосни, складіть у відро, залийте водою і дайте настоятися 5-7 днів. Перед використанням розведіть водою у пропорції 1:10 і обробіть городину.
- Лушпиння цибулі та часнику. Зберіть 100 грамів лушпиння, залийте 3 літрами окропу і дайте настоятися близько 4 годин. Потім розведіть у відрі води та обробіть городні культури, які уражені попелицею.
- Шкірки мандаринів чи апельсину. Кілограм шкірок треба залити відром теплої води і дати настоятися три дні. Потім обробіть всю городину.
- Господарське мило. Натріть брусок мила і розчиніть у відрі теплої води. Такий засіб впорається з тлею за кілька годин.
- Ромашка аптечна. Залийте кілограм сухої трави відром теплої води і дайте настоятися упродовж 12 годин. Потім розбавте розчин водою 1:3 і обробіть городні культури.
- Чорнобривці. Візьміть верхню частину рослин, подрібніть, наповніть половину відра і залийте доверху водою. Дайте настоятися розчину 48 годин і обробіть рослини.
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