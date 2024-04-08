Як позбутися попелиці, не застосовуючи хімії: 9 найкращих народних методів

Тля – це один із небезпечних шкідників, який масово уражає всю городину і запросто може загубити урожай. Ці маленькі комахи висмоктують сік молодих пагонів та бутонів овочевих культур. Втім є багато підручних засобів, які допоможуть швидко впоратися з проблемою. Розповідаємо, як назавжди позбутися тлі на городі, не застосовуючи хімії.

Як назавжди позбутися тлі: дієві народні методи, перевірені часом

Зазвичай допомагають розчини та відвари, які треба заливати у пульверизатор та обприскувати всі рослини.

9 способів позбутися попелиці.

Нашатирний спирт. Розведіть 2 столові ложки нашатирного спирту у 10 літрах води й обприскайте всю наземну частину овочевих рослин.

Розведіть 2 столові ложки нашатирного спирту у 10 літрах води й обприскайте всю наземну частину овочевих рослин. Попіл. 300 грамів золи залийте 5 літрами окропу, дайте розчину охолонути. Потім натріть 20 грамів господарського мила, додайте у розчин з попелом і добре розмішайте. Готовою сумішшю обробіть всі рослини, що уражені попелицею.

300 грамів золи залийте 5 літрами окропу, дайте розчину охолонути. Потім натріть 20 грамів господарського мила, додайте у розчин з попелом і добре розмішайте. Готовою сумішшю обробіть всі рослини, що уражені попелицею. Хрін. Візьміть коріння та листя рослини, дрібно порубайте, залийте водою і дайте настоятися кілька годин. Опісля обприскайте цією сумішшю всі рослини.

Візьміть коріння та листя рослини, дрібно порубайте, залийте водою і дайте настоятися кілька годин. Опісля обприскайте цією сумішшю всі рослини. Сосна. Нарвіть 2 кілограми пагонів сосни, складіть у відро, залийте водою і дайте настоятися 5-7 днів. Перед використанням розведіть водою у пропорції 1:10 і обробіть городину.

Нарвіть 2 кілограми пагонів сосни, складіть у відро, залийте водою і дайте настоятися 5-7 днів. Перед використанням розведіть водою у пропорції 1:10 і обробіть городину. Лушпиння цибулі та часнику. Зберіть 100 грамів лушпиння, залийте 3 літрами окропу і дайте настоятися близько 4 годин. Потім розведіть у відрі води та обробіть городні культури, які уражені попелицею.

Зберіть 100 грамів лушпиння, залийте 3 літрами окропу і дайте настоятися близько 4 годин. Потім розведіть у відрі води та обробіть городні культури, які уражені попелицею. Шкірки мандаринів чи апельсину. Кілограм шкірок треба залити відром теплої води і дати настоятися три дні. Потім обробіть всю городину.

Кілограм шкірок треба залити відром теплої води і дати настоятися три дні. Потім обробіть всю городину. Господарське мило. Натріть брусок мила і розчиніть у відрі теплої води. Такий засіб впорається з тлею за кілька годин.

Натріть брусок мила і розчиніть у відрі теплої води. Такий засіб впорається з тлею за кілька годин. Ромашка аптечна. Залийте кілограм сухої трави відром теплої води і дайте настоятися упродовж 12 годин. Потім розбавте розчин водою 1:3 і обробіть городні культури.

Залийте кілограм сухої трави відром теплої води і дайте настоятися упродовж 12 годин. Потім розбавте розчин водою 1:3 і обробіть городні культури. Чорнобривці. Візьміть верхню частину рослин, подрібніть, наповніть половину відра і залийте доверху водою. Дайте настоятися розчину 48 годин і обробіть рослини.

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