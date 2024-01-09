Як позбутися посічених кінчиків волосся в домашніх умовах і як запобігти їх появі

Що робити, щоб не було посіченого волосся

Багатьом знайома така проблема, як посічені, сухі та ламкі кінці волосся. Причини можуть бути різні — неправильне харчування, неправильний догляд за волоссям, зловживання гарячими приладами, тугі зачіски тощо.

Звичайно рекомендують регулярно стригти волосся. В першу чергу йдеться про посічені та ламкі кінці. Але щоб їх не було важливо правильно доглядати за волоссямю

Як доглядати за волоссям, щоб запобігти посіченим кінчикам

Пийте вітаміни

Одна з причин появи посічених та ламких кінчиків є нестача вітамінів. Тому потрібно вживати комплекси вітамінів для волосся, особливо важливі вітаміни А, Е і В.

Використовуйте професійні засоби для догляду за волоссям

Професійні сироватки та спреї зволожують волосся та "запаюють" посічені кінчики, захищають волосся під час гарячого укладання.

Не мийте шампунем кінці волосся

Наносіть шампунь і збивати його у піну тільки біля коренів волосся. Намилювати кінчики взагалі не потрібно, для їх очищення вистачить обполіскування і піни, яку ви змиєте.

Використовуй натуральні гребінці для волосся

Матеріал, з чого зроблені гребінець, щітка для волосся відіграють важливу роль в догляді за волоссям. Пластмасові щітки з гострими зубцями здатні травмувати волосся, тим самим викликаючи посічення кінчиків. А дерев'яні гребінці, з натуральною щетиною покращують кровообіг, і стимулюють ріст волосся.

Обмежте використання гарячих приладів для волосся

Фен, плойка, щипці для завивки сильно нагрівають волосся, негативно впливають на його структуру, тим самим викликаючи швидке посічення кінчиків. Якщо без цього не можна обійтися, потрібно використовувати хоча б термозахисні спреї або креми, які захистять волосся від високої температури.

Зволожуйте волосся

Регулярно робіть зволожувальні маски для волосся для того, щоб відновити структуру і наситити його вологою. Наносити таку маску потрібно не зразу після миття голови. Перед нанесенням маски, щоб вона добре працювала, волосся потрібно підсушити рушником.

Як позбутися посічених кінчиків в домашніх умовах

Ефективним домашнім методом боротьби з посіченими кінчиками є олії. Зокрема, кокосова і мигдальна олії, які легко змиваються, не обтяжують волосся, містять антиоксиданти та утворюють захисний шар. Наносіть олію на кінчики волосся кожного разу перед миттям голови та навіть на вологе волосся після миття.

А якщо до олій додати меду — це буде чудова поживна маска для сухих кінчиків, яка допоможе зробити їх більш пружними. Змішайте чайну ложку меду з чайною ложкою оливкової олії, нанесіть суміш на кінчики та залиште на годину.

Інший перевірений домашній спосіб боротьби з посіченими кінчиками – це маска з яйця та меду. Візьміть одне яйце, чайну ложечку меду та дві ложки оливкової олії, змішайте все, нанесіть отриману суміш на волосся і залиште на дві години. Після цього промийте волосся шампунем і добре ополосніть. Таку маску достатньо робити раз на один або два тижні.

Ефективну зволожувальну маску для кінчиків волосся можна зробити, змішавши 2 чайних ложки сухих дріжджів з 50 мл кефіру. Нанесіть цю суміш до середини довжини волосся, укутайте голову та залиште на пів години. Потім просто вимийте голову. Маску можна використовувати раз на тиждень.

Спробуйте замість бальзамів-ополіскувачів змивати волосся не звичайною водою, а трав'яним настоєм кімнатної температури. Заварюйте листя кропиви, липу, перцеву м'яту або ромашку. Такі настої нададуть волоссю додатковий блиск і живлення і допоможуть при посічених кінчиках.

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