Як позбутися сивини за одну ніч: вам знадобиться інгредієнт, який є на кожній кухні

Ці дешеві засоби містять натуральні пігменти, які замаскують сивину без фарбування на досить тривалий час.

Напевно, мало кому подобається сиве волосся, тому його намагаються замаскувати у будь-який спосіб. Зазвичай, фарбування рятує ситуацію на кілька тижнів, а потім треба починати все заново. Та що робити, коли з будь-яких причин не можна скористатися професійною фарбою? Тут на допомогу прийдуть натуральні засоби, які коштують копійки, але мають безліч переваг. Вони не шкодять волоссю, ідеально маскують сивину, роблять локони більш здоровими та сяючими. Розповідаємо, як позбутися сивини без фарбування за допомогою простих трюків.

Як позбутися сивини за одну ніч: корисний лайфгак

Якщо у вас немає можливості пофарбуватися чи ви не хочете псувати свої локони, допоможе засіб із кількох інгредієнтів, які допоможуть на відмінно замаскувати сивину.

Ці складники містять олії, фітонциди, таніни, магній, залізо та інші речовини, що стимулюють вироблення меланіну та надають волоссю блиску. Для приготування природної фарби вам знадобиться:

1 столова ложка розчинної кави;

1 столова ложка меленої гвоздики;

3 лаврові листки;

200 мл мінеральної води.

Усі складники, окрім кави, треба скласти у каструлю, залити мінералкою, довести до кипіння та 5 хвилин потримати на повільному вогні. Потім зніміть засіб з плити, додайте каву та остудіть. Опісля нанесіть фарбувальний засіб на волосся і залиште на всю ніч. Можна зробити це вранці, а ввечері змити засіб. Після такого фарбування ваше волосся надовго позбудеться сивини.

Як швидко замаскувати сивину без фарбування: безпечні копійчані засоби

Чорний чай. Щоб приготувати такий тонер для волосся, потрібно взяти кілька листків розмарину та орегано, 5 чайних ложок чорного чаю, залити це все окропом і дати настоятися годину. Потім нанесіть розчин на волосся, обмотайте голову поліетиленовим пакетом і рушником на кілька годин. Опісля помийте голову як зазвичай. Таке фарбування можна робити раз на 10 днів, тоді сивина зовсім не турбуватиме вас.

Щоб приготувати такий тонер для волосся, потрібно взяти кілька листків розмарину та орегано, 5 чайних ложок чорного чаю, залити це все окропом і дати настоятися годину. Потім нанесіть розчин на волосся, обмотайте голову поліетиленовим пакетом і рушником на кілька годин. Опісля помийте голову як зазвичай. Таке фарбування можна робити раз на 10 днів, тоді сивина зовсім не турбуватиме вас. Шавлія. Настій шавлії є одним із найкращих способів, щоб позбутися сивини без фарбування та зміцнити корені свої локонів. Але спочатку треба перевірити, чи немає у вас алергії на цю рослину. Перед застосуванням засобу просто візьміть трохи рідини та потріть нею шкіру, якщо почервоніння відсутнє, можна сміливо користуватися препаратом. Щоб приготувати фарбувальну суміш, візьміть шавлію та залийте окропом, дайте настоятися 15 хвилин. Перед фарбуванням голову краще помити, щоб волосся було чистим, так засіб відпрацює значно краще. Ополосніть настоєм своє волосся і висушіть як зазвичай. Аби сивина добре зафарбувалася, варто повторювати таку процедуру двічі на тиждень. Вже через сім днів ви помітите, як сиве волосся змінило свій колір на темний.

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