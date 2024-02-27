Як позбутися старого запаху в квартирі: свіжий аромат збережеться надовго

Кожному з нас напевно відомий старий запах в будинку чи квартирі, якого не так легко позбутися. Причиною його появи можуть бути пліснява, сирість, погана вентиляція, старі меблі та килими тощо. Але існує кілька простих способів, щоб позбутися цієї неприємності раз і назавжди. Розповідаємо, що треба робити, щоб у вашій оселі завжди панував аромат свіжості.

Як позбутися старого запаху в квартирі: дієві поради

Провітрювання та вентиляція. Частіше відкривайте вікна й двері свого помешкання, щоб заходило свіже повітря і не затримувалася волога. Також слід перевірити всі вентиляційні отвори, якщо десь є поломки, їх варто усунути.

Частіше відкривайте вікна й двері свого помешкання, щоб заходило свіже повітря і не затримувалася волога. Також слід перевірити всі вентиляційні отвори, якщо десь є поломки, їх варто усунути. Прибирання. Можливо, це банальна порада, але варто зробити генеральне прибирання, щоб не було залишків пилу, бруду, їжі в кухонних шафах тощо. Треба приділити особливу увагу старим меблям та килимам, від яких може йти характерний запах. Після прибирання можна скористатися освіжувачами повітря, дифузорами, ароматними свічками.

Можливо, це банальна порада, але варто зробити генеральне прибирання, щоб не було залишків пилу, бруду, їжі в кухонних шафах тощо. Треба приділити особливу увагу старим меблям та килимам, від яких може йти характерний запах. Після прибирання можна скористатися освіжувачами повітря, дифузорами, ароматними свічками. Очищення повітря. Наразі продаються спеціальні очищувачі повітря з різноманітними ароматами. Такий прилад стане надійним помічником для надання свіжості вашій оселі. Також можна придбати спеціальні фільтри для вентиляційної системи, які очищуватимуть повітря.

Наразі продаються спеціальні очищувачі повітря з різноманітними ароматами. Такий прилад стане надійним помічником для надання свіжості вашій оселі. Також можна придбати спеціальні фільтри для вентиляційної системи, які очищуватимуть повітря. Натуральні ароматизатори. Можна очищувати повітря за допомогою копійчаних підручних засобів. Добре поглинають запахи сода, оцет, ароматизований чай, мелена кава. Достатньо поставити у різних частинах будинку ємності з цими засобами, вони прекрасно поглинатимуть неприємний запах. А кава та чай залишатимуть свій приємний насичений аромат. Ємності необхідно періодично змінювати.

Можна очищувати повітря за допомогою копійчаних підручних засобів. Добре поглинають запахи сода, оцет, ароматизований чай, мелена кава. Достатньо поставити у різних частинах будинку ємності з цими засобами, вони прекрасно поглинатимуть неприємний запах. А кава та чай залишатимуть свій приємний насичений аромат. Ємності необхідно періодично змінювати. Знищення джерел неприємного запаху. Якщо неприємний аромат спровокували пліснява чи цвіль, треба ретельно обробити уражені місця спеціальними засобами для знищення грибка. А якщо проблема викликана старими меблями чи килимами, їх варто добре почистити. Можна скористатися підручними засобами: содою, нашатирним спиртом чи перекисом водню. Або придбати в магазині засоби для глибокого чищення килимів та оббивки диванів.

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