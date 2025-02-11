Як позбутися від коренів дерева на ділянці біля будинку: фахівці назвали засоби без хімії

Як повідовляє автор блогу Bob Vila, видалення дерева – це лише половина справи, адже його коренева система може сягати вглиб до шести метрів і поширюватися ще далі, створюючи загрозу для фундаментів і труб. Тому важливо правильно позбутися коренів, щоб уникнути можливих проблем.

Механічне видалення

Якщо коріння велике і вже спричинило пошкодження, його можна викопати. Це непростий, але ефективний спосіб повністю очистити ділянку від залишків дерева.

Метод кам'яної солі

Для цього знадобляться свердло та кам’яна сіль. Просвердліть отвори у стовбурі та товстих коренях, засипте їх сіллю і додайте води. Повторюйте процедуру кілька місяців, поки коріння не загине. Метод екологічний і не залишає шкідливих речовин у ґрунті.

Безпечні природні рішення

Щоб не завдати шкоди довкіллю та тваринам, варто уникати використання хімічних гербіцидів, таких як гліфосат. Замість цього можна застосовувати екологічно безпечні методи боротьби з небажаними коренями.

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