Як позбутися запах поту на верхньому одязі з пахв без прання: 7 простих способів

Що робити, щоб позбутися запаху поту з пахв та на інших ділянках верхнього одягу

Найпростіший та найефективніший спосіб прибрати зайві запахи з верхнього одягу - це, звичайно, його випрати. Але не зажди можна це робити та є така можливість. У таких випадках, можна вдатися до підручних засобів.

Як видалити запах поту з одягу без прання

Сода. Зробити пасту з соди, нанести її на ті ділянки, які сильно забруднені. Потім добре потерти та залишити на 30 хвилин. Після цього прибрати соду. Якщо сода залишається, можна додати трохи води, розтерти та змити. Також можна використовувати соду для сухого чищення з виворітного боку речі. Увітріть порошок у проблемне місце і через кілька хвилин струсіть його щіткою. Лимон. Вичавити сік, змішати його з невеликою кількістю води та нанести на забруднені місця. Більше ніяких маніпуляцій не потрібно. Залишиться лише почекати доти, доки річ не висохне. Спирт. У невеликій місткості змішати 1 ст. солі, 1 ч. л нашатирю та 200 мл води. Акуратно нанести суміш на проблемну зону. Почекати трохи, ватним тампоном промокнути вологу, просушити річ. Цей спосіб не підходить для делікатних тканин. Прибрати запах поту з одягу без прання допоможе звичайна горілка. Її наносять на потрібну ділянку рясно змоченим тампоном, залишають на пару годин. Потім почистити паровою праскою. Оцет. Харчовий оцет добре видаляє запахи, потрібно лише збризкати проблемне місце 9% оцту. Не підходить метод для делікатних тканин. Морозилка. Помістіть річ у морозилку на 2-3 години, та запах поту зникне.

Застосовувати перераховані вище способи доцільно в умовах нестачі часу або можливості, але не постійно. Час від часу будь-яку річ потрібно прати або віддавати до хімчистки.

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