Як позбутися запах поту на верхньому одязі з пахв без прання: 7 простих способів

Що робити, щоб позбутися запаху поту з пахв та на інших ділянках верхнього одягу
Найпростіший та найефективніший спосіб прибрати зайві запахи з верхнього одягу - це, звичайно, його випрати. Але не зажди можна це робити та є така можливість. У таких випадках, можна вдатися до підручних засобів.
Як видалити запах поту з одягу без прання
- Сода. Зробити пасту з соди, нанести її на ті ділянки, які сильно забруднені. Потім добре потерти та залишити на 30 хвилин. Після цього прибрати соду. Якщо сода залишається, можна додати трохи води, розтерти та змити.
- Також можна використовувати соду для сухого чищення з виворітного боку речі. Увітріть порошок у проблемне місце і через кілька хвилин струсіть його щіткою.
- Лимон. Вичавити сік, змішати його з невеликою кількістю води та нанести на забруднені місця. Більше ніяких маніпуляцій не потрібно. Залишиться лише почекати доти, доки річ не висохне.
- Спирт. У невеликій місткості змішати 1 ст. солі, 1 ч. л нашатирю та 200 мл води. Акуратно нанести суміш на проблемну зону. Почекати трохи, ватним тампоном промокнути вологу, просушити річ. Цей спосіб не підходить для делікатних тканин.
- Прибрати запах поту з одягу без прання допоможе звичайна горілка. Її наносять на потрібну ділянку рясно змоченим тампоном, залишають на пару годин. Потім почистити паровою праскою.
- Оцет. Харчовий оцет добре видаляє запахи, потрібно лише збризкати проблемне місце 9% оцту. Не підходить метод для делікатних тканин.
- Морозилка. Помістіть річ у морозилку на 2-3 години, та запах поту зникне.
Застосовувати перераховані вище способи доцільно в умовах нестачі часу або можливості, але не постійно. Час від часу будь-яку річ потрібно прати або віддавати до хімчистки.
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