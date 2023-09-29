Як позбутися запаху поту на одязі: 6 копійчаних засобів, щоб легко вирішити проблему

Як прибрати запах поту з одягу і що робити, аби надалі уникнути цієї неприємності.

Буває так, що запах поту в’їдається в одяг і його досить складно позбутися. Іноді доводиться прати речі по декілька разів, що створює багато незручностей. Але цього неприємного запаху можна позбутися підручними способами, а засоби для цього, напевно, є у кожного в домі.

Як прибрати запах поту з одягу: 6 безвідмовних засобів

Харчова сода. Впоратися з неприємним запахом поту допоможе сода. Її потрібно додати до невеликої кількості прального порошку у пропорції 2:1 і засипати цю суміш у пральну машину. Якщо запах дуже в’ївся, то можна просто на ніч замочити річ у розчині води та соди, а вранці виполоскати одяг без прання.

Впоратися з неприємним запахом поту допоможе сода. Її потрібно додати до невеликої кількості прального порошку у пропорції 2:1 і засипати цю суміш у пральну машину. Якщо запах дуже в’ївся, то можна просто на ніч замочити річ у розчині води та соди, а вранці виполоскати одяг без прання. Оцет. Його потрібно змішати із засобом для прання чи залишити одяг на ніч у розчині води та оцту у пропорції 1:3. Наступного дня одяг можна прати як зазвичай, але не можна користуватися під час прання відбілюючим засобом. Оскільки таким чином ви можете пошкодити тканину.

Його потрібно змішати із засобом для прання чи залишити одяг на ніч у розчині води та оцту у пропорції 1:3. Наступного дня одяг можна прати як зазвичай, але не можна користуватися під час прання відбілюючим засобом. Оскільки таким чином ви можете пошкодити тканину. Господарське мило. Щоб позбутися запаху поту на одязі, дуже добре також впорається господарське мило. Потрібно потерти милом ті місця, звідки йде запах, і залишити на кілька годин. Після цього одяг можна прати як звичайно. Якщо одяг вже випраний, то варто просто виполоскати річ.

Щоб позбутися запаху поту на одязі, дуже добре також впорається господарське мило. Потрібно потерти милом ті місця, звідки йде запах, і залишити на кілька годин. Після цього одяг можна прати як звичайно. Якщо одяг вже випраний, то варто просто виполоскати річ. Сіль. Це один із найкращих методів, щоб позбутися запаху поту на одязі. Потрібно зробити розчин зі столової ложки солі та теплої води. Обробіть цим розчином забруднені місця на одязі, потім можна прати звичним способом.

Це один із найкращих методів, щоб позбутися запаху поту на одязі. Потрібно зробити розчин зі столової ложки солі та теплої води. Обробіть цим розчином забруднені місця на одязі, потім можна прати звичним способом. Лимонний сік. Щоб позбутися неприємного запаху поту, потрібно на проблемне місце вичавити сік з лимона. Після того потримати кілька хвилин, ретельно виполоскати і випрати як зазвичай.

Щоб позбутися неприємного запаху поту, потрібно на проблемне місце вичавити сік з лимона. Після того потримати кілька хвилин, ретельно виполоскати і випрати як зазвичай. Спирт. Ця рідина прибирає всі запахи з одягу, а заодно і продезінфікує тканину. Для цього потрібно розвести спирт з водою у пропорції 1:1, обробити проблемні ділянки одягу та висушити. Прати додатково річ не потрібно.

Що робити, якщо запах поту не відпирається

Коли навіть після прання запах поту залишається на одязі, потрібно вжити додаткових засобів, вони дуже прості, проте дієві.

Холод. Якщо вдома немає жодних підручних засобів, можна вирішити проблему запаху поту на одязі за допомогою холоду. Потрібно покласти річ у морозилку на одну годину, а потім випрати. І запаху поту на одязі не буде.

Якщо вдома немає жодних підручних засобів, можна вирішити проблему запаху поту на одязі за допомогою холоду. Потрібно покласти річ у морозилку на одну годину, а потім випрати. І запаху поту на одязі не буде. Спеціалізовані засоби. Якщо народні методи не допомогли, тоді варто вдатися до спеціалізованих магазинних засобів, які чудово впораються з неприємним запахом поту.

Якщо народні методи не допомогли, тоді варто вдатися до спеціалізованих магазинних засобів, які чудово впораються з неприємним запахом поту. Повторне прання. Також може допомогти повторне прання, якщо ви з першого разу не вивели неприємний запах з одягу, за допомогою кисневих засобів.

Як уникнути запаху від поту на одязі

Щоб не потрапляти у таку неприємність, варто користуватися дезодорантами, носити одяг із натуральних тканин та змінювати його щодня. А щоб надати одягу приємного аромату, є кілька простих рекомендацій.

Слід користуватися не лише порошком для прання, а й додавати кондиціонер.

Одяг потрібно сушити там, де не буде зайвих запахів, не варто розвішувати його у ванній чи на кухні.

Перед складанням до шафи, одяг варто ретельно висушити, щоб не було запаху сирості чи плісняви.

Під основний одяг можна вдягнути майку, щоб вона вбирала в себе піт з тіла, тоді речі не матимуть запаху поту.

Можна також використовувати спеціальний нейтралізатор запахів для одягу та розпорошувати його на проблемні ділянки.

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