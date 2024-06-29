Як позбутися запаху поту на одязі: ці копійчані засоби допоможуть легко вирішити проблему

Іноді так буває, що одяг навіть після кількаразового прання має неприємний запах. Це створює багато незручностей, адже доводиться прати знову і знову. Щоб позбутися цієї халепи, варто скористатися кількома простими народними методами, які перевірені часом. Розповідаємо, як позбутися неприємного запаху поту з одягу за допомогою підручних засобів, які є на кожній кухні.

Як вивести запах поту з одягу: 5 безвідмовних засобів

Харчова сода. Додайте до прального порошку трохи соди і покладіть пратися одяг до пральної машинки як зазвичай. Якщо запах занадто в’ївся, треба замочити речі на ніч у розчині з соди й води. А зранку виполоскати проточною холодною водою.

Додайте до прального порошку трохи соди і покладіть пратися одяг до пральної машинки як зазвичай. Якщо запах занадто в’ївся, треба замочити речі на ніч у розчині з соди й води. А зранку виполоскати проточною холодною водою. Оцет. Розведіть оцет з водою у пропорції 1:6 і залиште одяг у цьому розчині на ніч. Наступного дня виперіть одяг як зазвичай, але без додавання відбілювальних засобів, адже це може зашкодити тканині.

Розведіть оцет з водою у пропорції 1:6 і залиште одяг у цьому розчині на ніч. Наступного дня виперіть одяг як зазвичай, але без додавання відбілювальних засобів, адже це може зашкодити тканині. Господарське мило. Аби вивести запах поту з одягу, скористайтеся господарським милом. Для цього натріть всі забруднені місця і покладіть річ на кілька годин, щоб мило відпрацювало. Потім одяг можна випрати як зазвичай або просто виполоскати у чистій воді. Запах поту зникне, як і не було.

Аби вивести запах поту з одягу, скористайтеся господарським милом. Для цього натріть всі забруднені місця і покладіть річ на кілька годин, щоб мило відпрацювало. Потім одяг можна випрати як зазвичай або просто виполоскати у чистій воді. Запах поту зникне, як і не було. Сіль. Щоб вивести неприємний запах поту, треба зробити сольовий розчин. Розведіть столову ложку солі у літрі води та замочіть одяг на кілька хвилин, потім виперіть у пральній машинці.

Щоб вивести неприємний запах поту, треба зробити сольовий розчин. Розведіть столову ложку солі у літрі води та замочіть одяг на кілька хвилин, потім виперіть у пральній машинці. Спирт. Такий засіб не тільки знищить неприємний запах поту на вашому одязі, а ще й продезінфікує тканину. Для цього візьміть спирт і воду у пропорціях 1:3 та обробіть одяг. Потім дайте речам просохнути. Неприємний запах зникне, як і не було.

Що робити, якщо запах поту ніяк не відпирається

Якщо ні повторне прання, ні народні засоби не допомогли, треба вжити додаткових заходів, які точно впораються із проблемою.

Холод. Покладіть одяг до морозилки, а через годину виперіть у пральній машинці. Це допоможе позбутися неприємного запаху поту.

Покладіть одяг до морозилки, а через годину виперіть у пральній машинці. Це допоможе позбутися неприємного запаху поту. Спеціалізовані засоби. Наразі продається купа дієвих, проте безпечних засобів, як допоможуть впоратися з проблемою неприємного запаху на одязі. Це можуть бути спреї, гелі чи порошки, які на відмінно упораються з проблемою, не пошкоджуючи структуру тканини.

Наразі продається купа дієвих, проте безпечних засобів, як допоможуть впоратися з проблемою неприємного запаху на одязі. Це можуть бути спреї, гелі чи порошки, які на відмінно упораються з проблемою, не пошкоджуючи структуру тканини. Повторне прання кисневими засобами. Якщо за один раз не вдалося вивести запах поту та жовті плями на одязі, допоможе кисневий відбілювач. Його можна додавати до порошку під час прання чи насипати на одяг, залити окропом і зачекати годину, доки засіб відпрацює. Після замочування одяг треба добре виполоскати проточною водою.

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