Як позбутися жовтих плям на білих подушках без прання і відбілювача: два натуральні інгредієнти

Подушки слід очищати хоча б раз на кілька місяців, адже в іншому випадку в них можуть накопичуватися мікроби. Проте є легкий спосіб їх помити без застосування агресивних хімікатів або пральної машини.

Про цікаві способи розповіли у виданні Express.

Подушки часто залишаються поза увагою, коли ми перемо постільну білизну, але якщо не очищати їх регулярно, вони можуть стати одними з найбрудніших елементів ліжка. Оскільки ми щодня кладемо голову на подушку, вона може вбирати піт, відмерлі клітини шкіри тощо, а з настанням весни ще й накопичувати пилок.

Якщо подушки не чистити, вони стають місцем скупчення бактерій, що можуть подразнювати шкіру, створювати неприємний запах, привертати пилових кліщів або навіть погіршувати алергічні симптоми. Експерт з прибирання Давид Сміт з компанії Down and Feather пояснив, що для того, щоб правильно вимити подушки, не обов'язково використовувати сильні хімічні засоби чи пральну машину.

Один із найпростіших методів очищення подушок — це створити домашню суміш з лимонного соку і соди. Така суміш очистить тканину та позбудеться жовтих плям, які з'являються через бактерії. Зробіть пасту з лимонного соку та харчової соди, а потім обережно нанесіть її на жовті плями.

Лимонний сік містить природну кислоту, яка має відбілюючий і антисептичний ефект, завдяки чому знищує мікроби на подушках.

Харчова сода допомагає розкладати олії та забруднення на подушках, водночас чудово поглинаючи вологу, що опинилася всередині тканини.

Просто посипте достатньо харчової соди на брудну подушку. Потім вичавіть кілька лимонів прямо на соду. Найкраще використовувати свіжі лимони, оскільки їх сік буде більш ефективним, ніж магазинний.

Коли лимонний сік і сода змішаються, вони можуть почати пінитися, проникаючи в тканину, але це не зашкодить подушці. Залиште подушку хоча б на 30 хвилин, щоб плями розчинилися, а бактерії знищилися.

Після цього, за допомогою м'якої тканини обережно протріть подушку та видаліть залишки бруду з тканини. Потім ви можете просто випрати її в пральній машині або швидко замочити в гарячій воді, щоб добре промити.

Повісьте подушку для висихання і коли вона повністю висохне, ви побачите, що вона має набагато біліший вигляд, відрізняється свіжим ароматом і повністю очищена від бактерій.

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