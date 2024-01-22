Як вивести жовті плями на подушках без прання: ці підручні засоби миттєво впораються з проблемою

З часом на подушках з’являються жовті плями, які досить складно вивести. Причин їхньої появи може бути декілька: мокре волосся, піт чи засоби для догляду за шкірою. Потім доводиться прати подушку або здавати до хімчистки, що потребує часу і додаткових витрат. Втім, досвідчені господині знають, як легко впоратися із проблемою жовтизни без зайвих зусиль. Розповідаємо, що робити, аби швидко позбутися жовтих плям на подушках за допомогою підручних засобів.

Як позбутися жовтих плям на подушках: корисні лайфгаки

Харчова сода й олія чайного дерева. Такий засіб добре працюватиме, якщо плями з’явилися нещодавно. Візьміть трохи соди і додайте кілька краплин олії, добре перемішайте до утворення однорідної пасти. Цю суміш варто нанести на пляму і залишити на сорок хвилин. Потім обережно видаліть соду вологою серветкою чи губкою.

Такий засіб добре працюватиме, якщо плями з’явилися нещодавно. Візьміть трохи соди і додайте кілька краплин олії, добре перемішайте до утворення однорідної пасти. Цю суміш варто нанести на пляму і залишити на сорок хвилин. Потім обережно видаліть соду вологою серветкою чи губкою. Лимонний сік. Він діє на тканину як натуральний відбілюючий засіб, тому легко впорається із жовтими плямами на подушках. Для приготування розчину треба взяти теплої води та сік лимона у пропорції 2:1, нанести цю суміш на пляму. Дати кілька хвилин відпрацювати і витерти вологою губкою оброблене місце, у разі потреби процедуру варто повторити.

Він діє на тканину як натуральний відбілюючий засіб, тому легко впорається із жовтими плямами на подушках. Для приготування розчину треба взяти теплої води та сік лимона у пропорції 2:1, нанести цю суміш на пляму. Дати кілька хвилин відпрацювати і витерти вологою губкою оброблене місце, у разі потреби процедуру варто повторити. Сіль та лимонний сік. Спочатку треба розрізати лимон навпіл, потім вичавити сік на забруднене місце, а згори посипати сіллю. Далі сухою губкою обережно потріть пляму, поки вона не зникне, наприкінці варто видалити залишки солі вологою тканиною чи губкою.

Спочатку треба розрізати лимон навпіл, потім вичавити сік на забруднене місце, а згори посипати сіллю. Далі сухою губкою обережно потріть пляму, поки вона не зникне, наприкінці варто видалити залишки солі вологою тканиною чи губкою. Харчова сода й оцет. Це ідеальна суміш для видалення жовтих плям та усунення неприємного запаху з подушок. Сода діє як миючий засіб та антисептик, а оцет усуває неприємний запах. До того ж, цей метод безпечний для будь-яких тканин. Спочатку на пляму варто налити трохи оцту і зачекати, поки він добре просочиться. Потім слід змішати ще трохи оцту із содою у пропорції 1:1 до пастоподібної консистенції. Далі варто натерти кожну пляму цією сумішшю і зачекати 5-10 хвилин, потім видалити соду за допомогою вологої губки.

Як позбутися жовтизни на подушках за допомогою прання

Експерти рекомендують прати подушки двічі на рік і виносити на свіже повітря, щоб знищити всі мікроби. Для того, щоб позбутися старих плям, треба приготувати розчин для прання. Необхідно взяти склянку перекису водню, пів склянки оцту, пральний порошок і відбілювач за бажанням. Покладіть у пральну машинку дві середні подушки чи одну велику, насипте в барабан оцет та перекис водню, а в лоток – порошку, і періть як зазвичай. Після такого прання всі жовті та застарілі плями зникнуть з ваших подушок. Подушки варто сушити на свіжому повітрі упродовж двох днів.

Читайте також:

В рази дешевше й ефективніше, ніж мийний засіб: чим за кілька хвилин помити гори посуду

Як назавжди позбутися волосся у ванні: вирішення цієї проблеми швидке і дуже просте

Як за 10 хвилин прибрати дім перед приходом гостей: чистота збережеться надовго