Як позбутися жовтих плям на подушках за декілька хвилин: допоможуть копійчані засоби

Ці корисні поради допоможуть на відмінно впоратися з проблемою, вам не треба буде прати подушки.

З часом на подушках з’являються жовті плями від поту, засобів для шкіри та волосся, яких не так просто позбутися. Щоб не прати подушку чи нести до хімчистки, кмітливі господині придумали купу способів для видалення в’їдливих жовтих і сірих плям. Розповідаємо, як за декілька хвилин позбутися жовтих плям на подушках за допомогою копійчаних засобів.

Як позбутися жовтих плям на подушках без прання

Харчова сода й оцет. Ця суміш не лише чудово впорається з плямами, а й усуне всі неприємні запахи з ваших подушок. Налийте на пляму трохи звичайного столового оцту і залиште на 2 хвилини, поки він добре просочиться. Потім змішайте трохи оцту із содою у пропорції 1:1, щоб утворилася пастоподібна суміш. Натріть усі забруднені місця на подушках цією пастою і зачекайте 10 хвилин, потім зберіть залишки соди вологою губкою.

Ця суміш не лише чудово впорається з плямами, а й усуне всі неприємні запахи з ваших подушок. Налийте на пляму трохи звичайного столового оцту і залиште на 2 хвилини, поки він добре просочиться. Потім змішайте трохи оцту із содою у пропорції 1:1, щоб утворилася пастоподібна суміш. Натріть усі забруднені місця на подушках цією пастою і зачекайте 10 хвилин, потім зберіть залишки соди вологою губкою. Харчова сода й ефірна олія. За допомогою такої суміші можна видалити плями, які з’явилися нещодавно. Візьміть трохи соди і додайте кілька краплин олії зі своїм улюбленим запахом, добре перемішайте до утворення пасти. Нанесіть суміш на проблемні місця і залиште на пів години. Потім обережно приберіть залишки соди вологою губкою.

За допомогою такої суміші можна видалити плями, які з’явилися нещодавно. Візьміть трохи соди і додайте кілька краплин олії зі своїм улюбленим запахом, добре перемішайте до утворення пасти. Нанесіть суміш на проблемні місця і залиште на пів години. Потім обережно приберіть залишки соди вологою губкою. Лимонний сік завдяки своїй кислоті має відбілювальний ефект, тому на відмінно впорається з жовтими та сірими плямами, а також залишить після себе гарний цитрусовий аромат. Змішайте теплу воду та лимонний сік у пропорції 2:1, нанесіть розчин на заплямовані місця. Дайте кілька хвилин відпрацювати і витріть вологою губкою оброблені плями, за потреби повторіть процедуру.

завдяки своїй кислоті має відбілювальний ефект, тому на відмінно впорається з жовтими та сірими плямами, а також залишить після себе гарний цитрусовий аромат. Змішайте теплу воду та лимонний сік у пропорції 2:1, нанесіть розчин на заплямовані місця. Дайте кілька хвилин відпрацювати і витріть вологою губкою оброблені плями, за потреби повторіть процедуру. Сіль та лимонний сік. Візьміть лимон, розріжте навпіл, вичавіть із половинок сік на жовті плями. Коли сік просочиться, посипте всі оброблені місця сіллю. Потім візьміть суху губку та обережно потріть плями, доки вони не зникнуть. Залишки солі приберіть вологою серветкою чи губкою.

Візьміть лимон, розріжте навпіл, вичавіть із половинок сік на жовті плями. Коли сік просочиться, посипте всі оброблені місця сіллю. Потім візьміть суху губку та обережно потріть плями, доки вони не зникнуть. Залишки солі приберіть вологою серветкою чи губкою. Пилосос і сода. Подушку треба покласти на рівну поверхню. Посипте всі заплямовані місця содою і залиште на 3-4 години. Потім пропилососьте подушку та протріть вологою серветкою та губкою.

Читайте також:

Залийте окропом справжні відходи — отримаєте ідеальне підживлення для орхідей: квітнутимуть всі

Як організувати простір у шафі: поради, які допоможуть навести лад

Як прати замшеві кросівки: поради, які врятують ваше взуття