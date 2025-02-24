Як позбутися жовтих плям від поту під пахвами: копійчані засоби, які "працюють" на всіх тканинах

Жовті сліди на одязі – це поширена проблема, з якою часто стикаються люди. У цій статті ми поділимося двома легкими способами, як швидко та ефективно позбутися цих плям.

Перший метод включає використання соди, рідини для миття посуду та перекису водню. Спочатку потрібно змішати дві чайні ложки соди з двома ложками засобу для миття посуду в контейнері, добре перемішавши до отримання однорідної пасти.

Потім наносимо суміш на плями, розклавши одяг так, щоб забруднення були зверху, а засіб рівномірно покрив їх. Не забудьте ретельно обробити шви. Якщо суміші не вистачить, можна приготувати ще одну порцію, дотримуючись тих самих пропорцій.

Далі беремо перекис водню і рясно наносимо його на пляму, покриваючи всю забруднену ділянку, щоб суміш добре вбралася в тканину. Залишаємо на 10 хвилин.

Після цього приступаємо до прання одягу – можна вручну з господарським милом або в пральній машині. Після прання перевіряємо результат: плями зазвичай повністю зникають або стають значно менш помітними.

Інший метод підходить для легших плям або для делікатних тканин. Спочатку підігрійте воду до 80°C і налийте половину чашки. Додайте 50 мл перекису водню, чверть склянки соди і добре перемішайте.

Потім розкладіть одяг так, щоб плями були зверху, і рясно нанесіть на них приготований розчин. Залиште на 15 хвилин для дії засобу. Після цього промийте тканину під теплою водою з господарським милом або запустіть прання в пральній машині.

Після того як одяг висохне, ретельно перевірте результат. Зазвичай плями повністю зникають. Обидва методи ефективно усувають забруднення і є ідеальними для використання вдома.

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