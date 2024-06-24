Як позбутися жука-кравчика на городі: полийте землю простим засобом — шкідник буде втікати зі страху

Головач, кравчик — все це назви одного жука, який своїми потужними щелепами зігризає рослини і може повністю знищити урожай на городі.

Шматочки рослин, які відкушує жук-кравчик, він пізніше затягує до своїх нірок, щоб прогодувати наступне покоління шкідників.

Цей жук небезпечний тим, що може шкодити практично будь-яким рослинам на вашій ділянці. Його цікавлять як городні культури, пагони полуниці, молодий виноград, так і декоративні квіти. Але особливо від цих шкідників страждають соняшники та кукурудза.

З приходом весни ці жуки готують нірки, де самки відкладають яйця. А тому від червня до кінця літа слід очікувати навали шкідників у себе на городі, в саду чи на клумбі.

Дуже важливо боротися з жуками-кравчиками за допомогою хімічних та народних засобів. Якщо цього не робити, то через деякий час можна помітити, що урожаю взагалі немає, тому що всі рослини з'їли ці шкідники.

Як позбутися жука-кравчика на городі? Найефективнішим рішенням, кажуть експерти, є перекопування ґрунту, адже так можна виявити нірки і позбутися личинок. Таким чином жуків на ділянці стане значно менше.

Також нірки обробляють сумішшю "Ліпосаму", "Актофіту" та "Бітоксибациліну" раз на 3-4 дні. Під час оброблення в землю вкопують пляшки з водою, куди додають невелику кількість старої олії.

А ще спеціалісти радять полити землю на городі "Боверином" та "Метаризином" навесні, а потім ще раз восени. Завдяки цим рідинам можна позбутися жука-кравчика.

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