Як позбутися змій на своїй ділянці: чого бояться плазуни

Звичайно, коли змії живуть на ділянці, це не лише неприємно, але й небезпечно. Тому плазунів слід негайно прогнати.

Хоча таке буває й нечасто, але на присадибних ділянках можуть з'являтися гадюки, мідянки, полози або вужі. Змії зазвичай намагаються оминати людей, а тому, коли чують вібрації через їхні кроки або голоси, одразу ховаються в укриття. Проте, коли людина хоча б раз побачить на своєму подвір'ї плазуна, то вже не може спокійно там перебувати, знаючи, що змія живе десь поряд.

Полози, вужі та мідянки відносно безпечні для людей, адже не мають отрути, а ось гадюки — отруйні змії. Коли влітку підвищується температура повітря, вони стають активнішими, можуть пробиратися на територію біля будинку і навіть заповзати всередину. В період розмноження плазуни стають особливо агресивними.

Чому змії можуть селитися біля людських домівок

Плазуни полюбляють місця, де є чим поласувати. Вони їдять комах, птахів, невеликих гризунів, яйця. Якщо по сусідству є занедбана садиба з некошеною травою, це їх точно привабить. А ще змії інколи пробираються на ділянки тих людей, які живуть недалеко від лісу.

Найчастіше вони селяться біля сміття, компосту, купи гною, а ще в високій траві або чагарниках.

Як позбутися змій на своїй ділянці

За словами спеціалістів, вивести змій з ділянки, якщо вони вже там оселилися, вкрай складно. Це все тому що плазуни залишають після себе особливі мітки із запахом, які приваблюють інших. Тому, звичайно, краще проводити профілактичні методи.

Насамперед, якщо говорити про те, чого бояться всі змії — це різкі аромати. Тому спробуйте розкласти по всій ділянці шматки тканини, просочені бензином. Цей запах точно не сподобається плазунам.

Не забувайте регулярно скошувати високу траву — і робіть це не лише на подвір'ї, але й в садку. Якщо поряд є занедбана ділянка, не полінуйтесь хоча б раз за сезон викосити і її. Дуже важливо не накопичувати біля будинку траву, сміття, іншу органіку, в якій можуть оселитися змії.

Як ще можна прогнати змій? Якщо у вас є кішка чи собака, будьте певні, що полозів і вужів на подвір'ї точно не буде. Оскільки ці тварини їх відлякають. Але найефективнішим методом все ж таки є використання спеціальних приладів для відлякування змій — вони допомагають назавжди позбутися плазунів.

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