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Як правильно варити пшеницю на кутю: корисні поради та лайфгаки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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264
Час на прочитання
2 хв
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Як правильно варити пшеницю на кутю: корисні поради та лайфгаки

Як зварити пшеницю

Варимо пшеницю для куті правильно

Як приготувати пшеницю, щоб зерна були смачними та не розвареними

В перекладі з грецької, кутя означає "варена пшениця". Кутю у нас готують не лише з вареної пшениці, а й  з ячменю, перловки, рису тощо. Щоб підсолодити кутю, господині традиційно додають до неї мед і родзинки., присмачують  сухофруктами, горіхами, маком інше. 

Запорука класичної смачної куті – це правильно зварена пшениця. Тому ділимося найкращими секретами її приготування.

  • Пшениця не повинна мати затхлого запаху та бути гіркуватою. Щоб кутя вийшла смачнішою, досвідчені господині радять купувати не магазинні очищені зерна, а в лушпинні, яке легко видаляється після замочування. 
  • Пшеницю потрібно  ретельно промити в проточній воді кілька разів. При варінні її об’єм збільшується у два рази, тому якщо готуєте 200 г сухої пшениці,  отримаєте 500-550 г вареної.
  • Пшеницю необхідно залити водою у співвідношенні  один до трьох.
  • Для пришвидшення процесу варіння, замочіть пшеницю у холодній воді на декілька годин. Не потрібно лишати її на ніч - верхній шар розвариться, а всередині зерна будуть твердими. 
  • Оскільки пшениця варитиметься довго, краще використовувати посуд із товстим дном, в ідеалі –  це чавунний. Хорошою  альтернативою каструлям є мультиварка. 
  • Варити пшеницю слід 2-3 години на маленькому вогні під кришкою до готовності. Пшениця готова тоді, коли стане м’якою, більша частина зерен лусне, показуючи свою світлу серцевинкуЗа необхідністю воду доливайте, бо сорти по-різному її вбирають. Якщо залишиться, в кінці злийте.

Зварену пшеничну кашу охолодити й можна додавати будь-які інгредієнти на свій смак. Якщо кутя вийшла загустою, можна долити  трохи кип’яченої води чи узвару.

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Дата публікації
Перегляди
264
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