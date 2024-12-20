Як прасувати речі вдвічі швидше: цікавий трюк з фольгою показали в Мережі

На своїй сторінці в Instagram домогосподарка з Ессексу (Велика Британія) Джемма Берд поділилася своїм досвідом і розповіла про трюк, який допомагає вдвічі скоротити час, що потрібен для прасування речей. Виявляється, для цього вам знадобиться звичайна фольга.

Відео вже стало вірусним в Мережі. У ролику авторка бере шматок фольги, застеляє його під підкладку на прасувальній дошці. Господиня стверджує, що цей матеріал допомагає "відбити" тепло, а тому вам потрібно буде прасувати лише один бік білизни, щоб мати ідеальний результат.

У своєму відео Джемма каже, що це дивовижний трюк, адже скорочується не лише час, який ви витрачаєте на прасування одягу, але й зменшуються платіжки за електроенергію. А якщо ви ще й не любите прасувати, тоді цей лайфгак точно для вас. Фольгу водночас щоразу змінювати на потрібно. Домогосподарка робить це раз на місяць. Просто перед прасуванням важливо переконатися, що вона лежить рівно і, за необхідності, розгладити її.

Багато користувачів похвалило Джемму за такий корисний трюк, хоча знайшлися й скептики, які вказали, що вони взагалі не прасують або й без фольги прасують лише з одного боку.

Читайте також: