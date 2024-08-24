Як прати джинси в пральній машині: чотири корисні поради, щоб улюблені речі мали гарний вигляд

Джинси можна назвати найуніверсальнішою річчю в гардеробі. У кожної людини часто є не одна, а одразу декілька пар. Тому поради про те, як прати джинси, щоб вони довше зберігали свої колір та форму, знадобляться практично всім.

Насамперед, щоб зберегти колір джинсового матеріалу, фахівці рекомендують прати його в делікатному режимі та в прохолодній воді. Додатково за такого прання джинси не сядуть.

Хоча і може здаватися, що джинсам потрібні інтенсивніші режими або гаряча вода через те, що цей матеріал досить твердий. Проте, якщо ви не хочете розпрощатися з улюбленою парою назавжди, краще все-таки дотримуватися цього важливого правила.

Чи потрібно вивертати джинси під час прання в пральній машині? Зазвичай, всі речі потрібно вивертати. Але для джинсів ця порада особливо слушна, тому що під час інтенсивного тертя та ще й контакту з мийним засобом колір джинсової тканини може вицвітати. Особливо часто таке може відбуватися тоді, коли вам потрібно випрати темні джинси, а ви додаєте багато порошку, який може не встигнути вчасно розчинитися у воді.

Запорукою гарного вигляду також є прання джинсів окремо від інших речей. Справа в тому, що вони виготовляються з натуральної тканини, а тому можуть з легкістю вбирати в себе інші кольори. Буває й навпаки, що темні джинси "линяють" на, наприклад, білу сорочку.

Якщо ви будете сушити джинси в приміщенні, то вони довго залишатимуться вологими. Все через високу щільність тканини. А це може стати причиною появи неприємного запаху. Тому сушити джинси рекомендовано лише на свіжому повітрі.

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