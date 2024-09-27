Як прати штори та тюлі, щоб не прасувати їх: прості поради для ідеального результату

Штори та тюлі — це важливі елементи інтер’єру, які додають затишку і гармонії в оселю. Проте вони легко накопичують пил і бруд, тому потребують регулярного прання.

Правильний підхід до прання штор та тюлі допоможе вам зекономити час і сили на прасуванні.

Як прати штори та тюлі, щоб потім їх не прасувати, — читайте на ТСН.ua.

Підготовка до прання штор

Перед тим як прати штори чи тюлі, зверніть увагу на їх матеріал. Різні тканини вимагають різного догляду, тому важливо прочитати етикетку або інструкції виробника. Наприклад, шовкові або делікатні тканини потребують особливого підходу, тоді як синтетичні тюлі можна прати в пральній машині.

Ще один важливий крок — зняти пил. Перед пранням ретельно витрусіть штори або пропилососьте їх. Це допоможе видалити поверхневий пил і бруд, щоб під час прання вони краще відчистилися.

На якому режимі прати штори і тюль

Щоб уникнути заломів і зминань, штори та тюлі варто прати на делікатному або ручному режимі. Використовуйте низьку температуру води — 30-40°C, оскільки висока температура може пошкодити тканину і спричинити утворення складок. Також обирайте повільний або мінімальний віджим, щоб уникнути сильного зминання тканини.

Порада: якщо штори або тюлі мають дуже великі розміри, краще прати їх окремо або навіть вручну. Це допоможе уникнути надмірного навантаження на тканину і пральну машину.

Використовуйте м’які миючі засоби

Замість звичайного порошку краще використовувати рідкий миючий засіб для делікатних тканин. Він краще розчиняється у воді і не залишає слідів на матеріалі. Також додавання кондиціонера для білизни допоможе зробити штори м'якшими і зменшити утворення складок після прання.

Як сушити штори та тюлі, щоб не прасувати

Правильне сушіння — ключ до уникнення прасування. Ось кілька простих порад, як сушити штори і тюлі так, щоб вони залишалися рівними.

Після прання одразу витягніть штори з пральної машини. Не залишайте їх у барабані, оскільки це призведе до утворення глибоких заломів.

Сушіть штори вертикально. Найкраще розвішувати вологі штори та тюлі одразу на карниз. Вони будуть поступово висихати під власною вагою, що допоможе розгладити будь-які складки.

Не використовуйте сушарку. Штори та тюлі не рекомендується сушити у машинній сушарці, оскільки це може призвести до зминання тканини і зробить прасування неминучим.

Порада: якщо штори мають декоративні елементи або вишивку, їх краще сушити при кімнатній температурі, щоб уникнути деформації або пошкодження.

Якщо після сушіння все ж залишилися незначні складки, їх легко можна розгладити за допомогою пари. Для цього не обов'язково прасувати штори — достатньо використовувати парогенератор або парову функцію праски.

Парогенератор — ідеальний варіант для штор, оскільки він дозволяє розгладити тканину, не знімаючи її з карниза. Достатньо пройтися паром вздовж штор і дати їм висохнути.

Якщо у вас немає парогенератора, скористайтеся праскою з функцією вертикального відпарювання. Розгладжуйте тканину на відстані, не торкаючись її праскою, щоб уникнути пошкоджень.

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