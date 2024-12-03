Як прати в машинці з капсулами: як правильно використовувати, а що робити не можна

Капсули для прання - це як аналог прального порошку. Втім, вони підходять лише для прання у пральній машинці. Капсули - або як їх ще називають "таблетки" чи "подушечки" стали незамінними помічниками сучасних господинь.

Як використовувати капсули для прання, а як - ні - у матеріалі ТСН.ua.

За своїм розміром капсула для прання невелика. Зовні вона вкрита водорозчинною оболонкою. Усередині має два чи три відсіки. У них можуть міститися різні рідини: гель для прання, вивідник плям, кондиціонер, засіб для виведення плям, відбілювач тощо. Якщо бути точними, то в одній такій "таблетці" міститься стільки продукту, скільки потрібно для ретельного прання.

Як використовувати капсули для прання:

дістаньте "подушечку" з індивідуального пакування

помістіть її на дно барабану

для прання 4-5 кг білизни достатньо однієї капсули

зверху покладіть речі для прання

закрийте дверцята і виставте необхідний режим - температура не менше 30 градусів

інших додаткових засобів для прання додавати не слід

Як не використовувати капсули для прання:

за низької температури - нижче 30 градусів - оболонка капсули не розчиниться

під час короткого циклу прання

для спеціальних програмах для вовни та делікатних речей.

Через неправильне використання капсули на одязі можуть залишитися сліди гелю чи частини самої капсули.

Нагадаємо, спеціалісти з прибирання рекомендують використовувати лише дві чайні ложки рідкого прального засобу або дві столові ложки порошку.

Читайте також: