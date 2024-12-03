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Як прати в машинці з капсулами: як правильно використовувати, а що робити не можна

Як прати в машинці з капсулами: як правильно використовувати, а що робити не можна

Прання.

Капсули створені спеціально для прання в пральній машинці.

Капсули для прання - це як аналог прального порошку. Втім, вони підходять лише для прання у пральній машинці. Капсули - або як їх ще називають "таблетки" чи "подушечки" стали незамінними помічниками сучасних господинь. 

Як використовувати капсули для прання, а як - ні - у матеріалі ТСН.ua.

За своїм розміром капсула для прання невелика. Зовні вона вкрита водорозчинною оболонкою. Усередині має два чи три відсіки. У них можуть міститися різні рідини: гель для прання, вивідник плям, кондиціонер, засіб для виведення плям, відбілювач тощо. Якщо бути точними, то в одній такій "таблетці" міститься стільки продукту, скільки потрібно для ретельного прання. 

Як  використовувати капсули для прання:

  • дістаньте "подушечку" з індивідуального пакування
  • помістіть її на дно барабану
  • для прання 4-5 кг білизни достатньо однієї капсули
  • зверху покладіть речі для прання
  • закрийте дверцята і виставте необхідний режим - температура не менше 30 градусів
  • інших додаткових засобів для прання додавати не слід

Як не використовувати капсули для прання:

  • за низької температури - нижче 30 градусів - оболонка капсули не розчиниться
  • під час короткого циклу прання
  • для спеціальних програмах для вовни та делікатних речей.

Через неправильне використання капсули на одязі можуть залишитися сліди гелю чи частини самої капсули. 

Нагадаємо, спеціалісти з прибирання рекомендують використовувати лише дві чайні ложки рідкого прального засобу або дві столові ложки порошку.

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