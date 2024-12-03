Як прати в машинці з капсулами: як правильно використовувати, а що робити не можна

Капсули створені спеціально для прання в пральній машинці.
Капсули для прання - це як аналог прального порошку. Втім, вони підходять лише для прання у пральній машинці. Капсули - або як їх ще називають "таблетки" чи "подушечки" стали незамінними помічниками сучасних господинь.
Як використовувати капсули для прання, а як - ні - у матеріалі ТСН.ua.
За своїм розміром капсула для прання невелика. Зовні вона вкрита водорозчинною оболонкою. Усередині має два чи три відсіки. У них можуть міститися різні рідини: гель для прання, вивідник плям, кондиціонер, засіб для виведення плям, відбілювач тощо. Якщо бути точними, то в одній такій "таблетці" міститься стільки продукту, скільки потрібно для ретельного прання.
Як використовувати капсули для прання:
- дістаньте "подушечку" з індивідуального пакування
- помістіть її на дно барабану
- для прання 4-5 кг білизни достатньо однієї капсули
- зверху покладіть речі для прання
- закрийте дверцята і виставте необхідний режим - температура не менше 30 градусів
- інших додаткових засобів для прання додавати не слід
Як не використовувати капсули для прання:
- за низької температури - нижче 30 градусів - оболонка капсули не розчиниться
- під час короткого циклу прання
- для спеціальних програмах для вовни та делікатних речей.
Через неправильне використання капсули на одязі можуть залишитися сліди гелю чи частини самої капсули.
Нагадаємо, спеціалісти з прибирання рекомендують використовувати лише дві чайні ложки рідкого прального засобу або дві столові ложки порошку.