Як прати замшеві кросівки: поради, які врятують ваше взуття

При неправильному пранні може постраждати не лише тканина, але і клей, що тримає підошву.

Взуття із замші не припиняє втарчати популярності. Ба більше, цієї осені замша утверджується як ключовий тренд сезону. Але є нюанс. Взуття із замші потребує ретельного догляду.

Як прати замшеве взуття та що категорично не можна робити - розповідаємо далі.

Коли варто прати замшеве взуття у пральній машині

Використовувати пральну машинку варто лише в екстрених випадках. Наприклад - коли взуття уже неможливо відчистити вручну.

Довге перебування взуття в пральній машині може погано позначитися на матеріалах. Так, постраждати може не лише тканина, але і клей, що тримає підошву.

Крім того, в пральній машині виріб промокає повністю, що збільшує і так чималий час сушіння. А бажання прискорити процес може тільки нашкодити.

Як правильно прати замшеве взуття

Як правильно прати замш

Спершу варто переконатися, що на виробі немає тріщин або інших дефектів. Якщо вони є - то варто вибрати режим "ручне прання".

Заздалегідь устілки і шнурки потрібно прибрати.

Оптимально прати замшеве "взуття" в режимі "без нагріву води"

Відключіь опцію "віджимання/сушка".

Вибирайте рідкі засоби для прання замшевого взуття в пральній машині.

Завантажуйте по одній парі в барабан, таким чином можна попередити його деформацію.

Ще один спосіб

1-2 столові ложки порошку.

тривалість не більше години;

викручування - 700 обертів;

температура - 40-50 градусів.

Водночас замість порошку рекомендується користуватися гелем для прання: він забезпечує більш щадний вплив.

Як сушити замшеве взуття

Важливо. Замшеве взуття не можна сушити біля батареї або кондиціонера, а особливо - прямо на нагрівальному приладі.

Як правильно прати замшеве взуття

Можуть нашкодити і сонячні промені. Після прання кросівки треба поставити в тінь.

Не варто використовувати і спеціальні сушарки з нагрівальними елементи. Від такого нагрівання деякі матеріали, особливо замша, втрачають свій колишній зовнішній вигляд.

Безпечний час висихання становить півтора-два дні.

Раніше ми розповідали, як почистити білі кросівки в домашніх умовах: найкращі поради.

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