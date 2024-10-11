Як прати замшеві кросівки: поради, які врятують ваше взуття

При неправильному пранні може постраждати не лише тканина, але і клей, що тримає підошву.
Взуття із замші не припиняє втарчати популярності. Ба більше, цієї осені замша утверджується як ключовий тренд сезону. Але є нюанс. Взуття із замші потребує ретельного догляду.
Як прати замшеве взуття та що категорично не можна робити - розповідаємо далі.
Коли варто прати замшеве взуття у пральній машині
Використовувати пральну машинку варто лише в екстрених випадках. Наприклад - коли взуття уже неможливо відчистити вручну.
Довге перебування взуття в пральній машині може погано позначитися на матеріалах. Так, постраждати може не лише тканина, але і клей, що тримає підошву.
Крім того, в пральній машині виріб промокає повністю, що збільшує і так чималий час сушіння. А бажання прискорити процес може тільки нашкодити.
Як правильно прати замш
Спершу варто переконатися, що на виробі немає тріщин або інших дефектів. Якщо вони є - то варто вибрати режим "ручне прання".
- Заздалегідь устілки і шнурки потрібно прибрати.
- Оптимально прати замшеве "взуття" в режимі "без нагріву води"
- Відключіь опцію "віджимання/сушка".
- Вибирайте рідкі засоби для прання замшевого взуття в пральній машині.
- Завантажуйте по одній парі в барабан, таким чином можна попередити його деформацію.
Ще один спосіб
- 1-2 столові ложки порошку.
- тривалість не більше години;
- викручування - 700 обертів;
- температура - 40-50 градусів.
Водночас замість порошку рекомендується користуватися гелем для прання: він забезпечує більш щадний вплив.
Як сушити замшеве взуття
Важливо. Замшеве взуття не можна сушити біля батареї або кондиціонера, а особливо - прямо на нагрівальному приладі.
Можуть нашкодити і сонячні промені. Після прання кросівки треба поставити в тінь.
Не варто використовувати і спеціальні сушарки з нагрівальними елементи. Від такого нагрівання деякі матеріали, особливо замша, втрачають свій колишній зовнішній вигляд.
Безпечний час висихання становить півтора-два дні.
Раніше ми розповідали, як почистити білі кросівки в домашніх умовах: найкращі поради.