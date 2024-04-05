Як правильно чистити зуби: найпоширеніші помилки, про які ви не знали

Важко уявити ранок без щоденного ритуалу - чищення зубів. Але якщо робити це нерегулярно і час від часу пропускати цей процес - можуть з'явитися неприємні наслідки.

Як не втратити білосніжну посмішку та правильно чистити зуби - читайте далі.

Що станеться, якщо не чистити зуби

Якщо тривалий час не чистити зуби або регулярно пропускати чищення зубів, то скупчення нальоту на язиці та зубах може призвести до швидкого збільшення кількості бактерій у порожнині рота та виділення ними кислот, які знищують зубну емаль і спричиняють появу карієсу.

Наслідки нерегулярного чищення зубів:

зміна кольору зубів (через барвники, що містяться в каві, чорному чаї, соку, зуби людини можуть темніти);

неприємний запах з рота;

утворення зубних каменів;

підвищена чутливість зубів;

запальні процеси в яснах;

гіркий присмак у роті.

Як правильно чистити зуби

1. Зубну щітку змочіть невеликою кількістю води

це потрібно для забезпечення її рівномірного зволоження.

Як правильно чистити зуби

2. Видавіть невелику кількість зубної пасти

Після цього змочіть щітку з пастою теплою водою

Як правильно чистити зуби

3. Щітку поверніть під кутом близько 45° до зовнішньої поверхні зубів;

переміщайте щітку круговими рухами, одночасно очищаючи нижні та верхні зуби

Як правильно чистити зуби

4. Короткими горизонтальними рухами очищайте верхні зуби

після чищення зубів верхньої щелепи перемістіть зубну щітку на нижні зуби та проведіть чищення зубів зліва направо

Як правильно чистити зуби

5. Очищайте внутрішню поверхню верхніх зубів короткими вертикальними рухами

помістіть зубну щітку на внутрішню поверхню нижніх зубів і повторіть рухи.

Як правильно чистити зуби

6. Після завершення чищення наберіть у рот невелику кількість теплої води

прополощіть усю ротову порожнину впродовж 20-30 секунд;

виплюньте воду в раковину, за необхідності прополощіть рот ще раз.

Як правильно чистити зуби

Як вибрати зубну пасту

Зубна паста паста повинна бути з фтором, адже саме він допомагає зміцнити емаль зубів і запобігти карієсу. Інші компоненти зубних паст та їх призначення:

Також у пасті повинні бути антисептики: триклозан або цинк. Саме вони запобігають росту бактерій та зменшують запалення ясен.

Крім того: абразиви (деревне вугілля, глина чи карбонат кальцію). Утім, з ними потрібно бути акуратними: за тривалого використання вони можуть призвести до підвищеноїчутливості зубів

Також бажано, щоб у пасті містилися пізні пінні речовини. Піна покращує розподіл зубної пасти в ротовій порожнині та на поверхні зубів, що полегшує процес очищення.

Як вибрати зубну щітку

При виборі щітки варто звернути увагу на матеріал ворсин. Вони повинні бути м'якими (особливо за підвищеної чутливості ясен або пошкодженої емалі зубів). Нейлонові ворсинки ефективно видаляють наліт, силіконові — акуратно масажують ясна та не спричиняють ушкодження емалі, поліефірні — більш стійкі до бактерій.

Також при виборі щітки важливо:

розмір і форма головки.

твердість ручки.

ергономіка.

Електронна зубна щітка чи звичайна

За дослідженнями стоматологів, між електронними та звичайними щітками немає суттєвої різниці у здатності видаляти зубний наліт і запобігати захворюванням ясен.

Водночас зубні щітки з електроприводом, у яких щетинки обертаються в різні боки, ефективніші, ніж ручні зубні щітки.

Як часто потрібно змінювати щітку

Кожних три-чотири місяці зубну щітку рекомендується змінювати. Ще можна зробити і раніше за появи ознак зносу: вигнутості,

втрати форми чи жорсткості,

зміни кольору ворсинок,

виникнення неприємного запаху чи відкладень на щітці.

Якщо вчасно не змінити зубну щітку, то згодом вона втратить здатність ретельно очищати ротову порожнину від нальоту та залишків їжі, а також може пошкоджувати ясна та емаль зубів.бактерії та мікроби. Вологі зубні щітки надають середовище, сприятливе для росту й розмноження бактерій.

Також ми розповідали, як правильно використовувати ополіскувач для рота.

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