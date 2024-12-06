Як правильно чистити зуби, якою рукою: ви будете здивовані відповіддю

Всі знають про важливість щоденного правильного чищення зубів, адже правильне чищення зубів видаляє наліт у ротовій порожнині та запобігає руйнуванню зубної емалі.

Від того, які рухи зубною щіткою ми робимо, залежить те, наскільки добре ми видаляємо наліт з зубів. Як рекомендують стоматологи, рухи зубною щіткою повинні бути вертикальними, немов вимітати бактерії від ясен до різального краю зуба. Почніть з очищення внутрішніх поверхонь верхньої та нижньої щелеп, потім переходьте до зовнішніх поверхонь і, нарешті, до жувальних поверхонь.

Зазвичай правші для здійснення цієї процедури використовують праву руку, а шульги чистять зуби лівою рукою. Чи правильно це?

Якою рукою потрібно чистити зуби

Насправді, правильної чи неправильної руки для чищення зубів не існує. Але деякі стоматологи впевнені, що не є критичним, якою рукою чистити зуби — важливо міняти руку під час чищення зубів. Вони запевняють, що чистити зуби однією і тією самою рукою не варто.

Причина, чому під час чищення зубів слід час від часу міняти "робочу" руку, проста — під час зміни руки змінюється і кут, під яким ви тримаєте зубну щітку. Внаслідок цього зубна щітка дістає ті місця, які раніше оминала.

Зубний наліт може накопичуватися на одному боці зубного ряду, тому періодична зміна руки під час чищення може цьому запобігти.