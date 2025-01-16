Як правильно доглядати за волоссям взимку: трихологиня дала важливі поради

Якщо не правильно доглядати за волоссям, то до весни вони втратить свій вигляд.

Взимку волосся потребує особливого догляду. І на це є кілька причин. По-перше, ми носимо шапки. По-друге, на волосся впливає низька температура повітря. По-третє, загалом в холодну пору року наш організм отримує менше вітамінів.

Як доглядати за волоссям взимку, розповіла трихологиня Крістіна Руденко в Instagram.

П'ять правил зимового догляду за волоссям

Перше. Виходячи на вулицю, захищайте своє волосся. Експертка пояснює, що наше волосся складається до 15% із води, а за низької температури ця вода у структурі замерзає. Потім ці "бурульки" тріскаються і розривають волокна білків, а це відновити практично неможливо.

Друге. Намагайтеся не виходити з приміщення на вулицю навіть із ледь вологим волоссям.

Третє. Адаптовуйте догляд за волоссям до зміни сезону. Це дуже важливо робити, адже холод і сухий простір приміщень створює інші умови, до яких нам важливо вчасно адаптуватися.

Четверте. Слід боротися з електризацією і сухістю кінчиків волосся. Інакше - за три місяці можна довести волосся до критичного стану, а навесні зобов'яже прибрати значну частину довжини волосся.

П'яте. Необхідно захищати шкіру голови від низьких температур. Варто врахувати, що вже за -2 °С судини звужуються, живлення волосяних цибулин зменшується, уповільнюється ріст волосся. Як наслідок, волосся може почати випадати.

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