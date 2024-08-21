Як правильно і швидко почистити печериці: до чого тут борошно

Печериці, ймовірно, є найбільш популярним видом грибів. Вони не лише смачні, але й дуже корисні, адже містять вітамін D, завдяки якому в організмі краще засвоюється кальцій. При цьому, печериці ще й екологічно безпечні.

Фахівці стверджують, що чистити печериці не потрібно. Зазвичай їх лише миють у проточній воді і швидко просушують, щоб гриби не набрали зайвої вологи.

Якщо перед початком приготування гриби замочити у воді, то під час смаження вони виділятимуть багато рідини, що утрудняє весь процес і робить печериці не такими хрумкими в результаті. Однак, такої прикрості можна без проблем уникнути, якщо прислухатися до цікавої поради.

Виявляється, саме так експерти миють печериці перед приготуванням в ресторані. Вам знадобиться не вода, а борошно.

Покладіть всі гриби, які ви збираєтесь приготувати у глибоку каструлю, потім посипте зверху 3-4 ст. ложки звичайного пшеничного борошна. Після цього накрийте ємність кришкою і добряче струсіть печериці кілька разів.

Після цього вам потрібно буде лише протерти печериці чистим паперовим рушником, щоб струсити борошно. Разом з ним гриби очистяться і від бруду. А ось мокру землю на ніжці можна прибрати лише за допомогою ножа.

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