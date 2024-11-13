Як правильно користуватися капсулами для прання: майже всі роблять однакові помилки

Капсули для прання стали незамінними помічниками, які допомагають швидко та ефективно відіпрати досить стійкі забруднення. Однак, якщо їх застосовувати неправильно, можна пошкодити одяг та машинку.

Насамперед, кажуть спеціалісти, дуже важливо звертати увагу на склад капсул для прання. В них повинні міститися лише натуральні компоненти, які не нанесуть шкоди довколишньому середовищу та вашим речам.

Зберігати капсули для прання рекомендовано в сухому місці, подалі від дітей. Якщо капсула була пошкоджена, використовувати її не можна.

Використовуючи капсули для прання, дуже важливо дотримуватися певних правил, тоді ви не нашкодите своїй пральній машинці та тканинам. Звичайно, як і з будь-яким засобом, перед застосуванням слід прочитати інструкцію. Виробник вказує, для якого типу прання підходять саме ці капсули, яку температуру води слід обрати.

Також важливо запам'ятати, що капсули для прання не можна використовувати для коротких циклів прання. За цей час вони не встигають повністю розчинитися у воді, а тому можуть залишити сліди на одязі та навіть засмітити труби.

Капсули для прання не підходять для вовни або делікатних тканин. Вони можуть їх пошкодити. Також не перевантажуйте пральну машину, якщо збираєтесь користуватися цим засобом — тоді капсула не розчиниться повністю.

Щоб капсула швидше розчинилася під час прання, її краще покласти на дно барабана, а вже зверху викласти брудну білизну.

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