Як правильно наносити макіяж жінкам за 60: поради стилістів

Експерти рекомендують жінкам зрілого віку не відмовлятися від декоративної косметики.

Стилісти радять зрілим жінкам під час нанесення макіяжу дотримуватись декількох правил, як пише Ukr.Media. Це допоможе підкреслити природню красу та приховати недоліки на шкірі обличчя.

Як правильно фарбуватися жінкам за 60

Тіні мають бути обов’язково пастельних відтінків. Якщо є нависання верхнього повіка, тоді треба затемнити зовнішній куточок коричневим відтінком. Також стилісти рекомендують відмовитися від зеленого, фіолетового та синього кольору.

мають бути обов’язково пастельних відтінків. Якщо є нависання верхнього повіка, тоді треба затемнити зовнішній куточок коричневим відтінком. Також стилісти рекомендують відмовитися від зеленого, фіолетового та синього кольору. Жодних чітких і графічних ліній. Не варто малювати стрілки і користуватися підводкою, лінії мають бути плавними і розтушованими. Можна користуватися м’яким олівцем чи темними тінями.

Не варто малювати стрілки і користуватися підводкою, лінії мають бути плавними і розтушованими. Можна користуватися м’яким олівцем чи темними тінями. Подовжувальна туш. Стилісти рекомендують ретельно профарбовувати вії коричневою подовжувальною тушшю.

Стилісти рекомендують ретельно профарбовувати вії коричневою подовжувальною тушшю. Додавання рум'ян. Не слід ігнорувати рум’яна, вони лише підкреслять природну красу. Головне, правильно вибрати відтінок під тон шкіри.

Не слід ігнорувати рум’яна, вони лише підкреслять природну красу. Головне, правильно вибрати відтінок під тон шкіри. Матова темна помада. Жінкам за 60 краще вибирати кораловий, винний і насичений червоний відтінок. Також можна користуватися олівцем у тон помади.

Жінкам за 60 краще вибирати кораловий, винний і насичений червоний відтінок. Також можна користуватися олівцем у тон помади. Матові засоби. Декоративна косметика має бути матовою, без жодних блискіток. Можна наносити хайлайтер на внутрішні куточки очей і спинку носа.

Декоративна косметика має бути матовою, без жодних блискіток. Можна наносити хайлайтер на внутрішні куточки очей і спинку носа. Тональний засіб треба обережно «вбивати» кінчиками пальців. Експерти не радять використовувати спонж та пензель, бо якщо шкіра має розширені пори, тональний засіб забиватиметься в них. Також рекомендовано від мовитися від щільних засобів, а надати перевагу більш легким і рідким.

Читайте також:

У талановитих і щасливих людей завжди є ця цифра в даті народження

Психологи назвали три фрази, які не можна говорити 31 грудня своїм близьким

Які 3 найголовніші ознаки того, що стосунки варто припинити: поради психологів