Як правильно обрізати троянди весною, щоб спровокувати пишне цвітіння: вже пора це робити

Обрізка троянд весною — обов'язковий та важливий етап догляду за рослинами. Від цього, багато в чому залежить, як будуть закладатися бутони та цвісти кущі. На думку експертів, правильна, формуюча обрізка може навіть спровокувати повторне цвітіння.

Коли саме обрізати троянди весною

Найкращий час для весняної обрізки троянд — березень-квітень -- коли бруньки набухають, але ще не починають рости. А це безпосередньо залежить від погодних умов, бо ж весна може бути теплою і не дуже.

Спеціалісти радять орієнтуватися на таку квітку як форзиція, звичайно, якщо вона росте на вашій ділянці. Це одна з ранніх квіток, яка розкриває свої золотисті дзвіночки в той час, коли інші кущі лише пробуджуються після зимової сплячки. Так от, якщо з'явилися перші квітки — це надійний сигнал для обрізки кущів троянд.

Загальні правила обрізки троянди у березні-квітні

Обрізати кущі потрібно ясного, сонячного дня, що не віщує дощу. Інструменти для обрізки, а це може бути секатор, ножиці тощо необхідно продезінфікувати в міцному розчині марганцівки.

Насамперед проводимо санітарну обрізку кущів – видаляємо сухі, слабкі та пошкоджені гілки.

Наступний етап — обрізка, що формує. Зрізаємо гілку під кутом 45 градусів, на 5-7 мм вище рівня бруньки. Уважно дивимося на зріз. Якщо він чистий, молочно-білого кольору – все добре. А якщо зріз, покритий бурими плямами, значить гілка хвора. Зрізаємо її нижче, доки не переконаємося, що серцевина зрізу чиста і здорова.

Правила обрізки кущових і штамбових троянд

Формуємо кущі у вигляді компактної кулі, залишаючи половину або третину довжини, або розкидисте – на різних рівнях. У першому випадку цвітіння почнеться одночасно на всіх гілочках, у другому — бутони будуть розкриватися в різний час, цвітіння буде не таким рясним, але більш тривалим.

Верхня брунька повинна «дивитися» назовні, інакше пагін почне рости всередину крони. Сам зріз повинен бути спрямований донизу, відкриті зрізи виглядають не дуже естетично. Після обрізки у троянди повинно залишитися кілька сильних пагонів, укорочених до 3-5 бруньок.

Інтенсивна обрізка сприяє формуванню сильних пагонів та пишного цвітіння. Помірна обрізка формує бічні пагони, що робить кущ більш об'ємним, при цьому молоді гілки будуть тоншими, а квіти – дрібнішими.

Чайно-гібридні сорти троянд обрізають інтенсивно. Пагони старше двох років вирізають повністю, однорічні вкорочують до 5-6 бруньок. Висота дорослого куща після обрізки повинна становити 20-25 см, молодого – до 15 см.

Особливості обрізки ґрунтопокривних, плетистих троянд та флорібунда

Ґрунтопокривні троянди обрізають раз на два-три роки до висоти 20-30 см. А раз на 5-6 років проводять кардинальну обрізку, залишаючи на кожному пагоні 2-4 бруньки.

Ґрунтопокривні троянди

Плетисті троянди, що закладають бутони на пагонах минулого року, не обрізають. У ремонтантних сортів (цвітуть на торішніх і молодих пагонах), короткі бічні гілки обрізають до 3-5 бруньок. Довгі скелетні батоги не чіпають.

Плетисті троянди

Слаборослі троянди флорібунда обрізають так само як і чайно-гібридні, але менш інтенсивно. Пагони старше 2-3 років вкорочують до 3-4 бруньок, однорічні зрізають на третину довжини.

Флорібунда

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