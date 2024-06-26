Як правильно обрізати троянду після першого квітіння, щоб вона знову пишно зацвіла

Не всім відомо, що робити з трояндою після першого цвітіння і як її примусити квітнути знову.

Розповідаємо, як обрізати троянди, чим підживити, щоб вони радували своїм пишним квітом до самої осені.

Як обрізати троянди після першого цвітіння

Троянди всіх сортів після перших квітів варто обрізати. Якщо цього не зробити, кущ усі свої сили пустить на дозрівання насіння. Тому необхідно видалити всі суцвіття, тоді рослина знову квітнутиме.

Досить часто садівники-початківці роблять помилку, обрізаючи лише одне суцвіття. Та цього не досить, бо тоді квітка буде маленькою та кволою. Треба обрізати троянду значно нижче, щоб залишилося лише три повноцінних листочки. Не слід боятися коротко обрізати троянду, це їй лише на користь, після цієї процедури друге цвітіння також буде пишне та яскраве. Також варто провести санітарну обробку кущів, видалити засохле листя та гілочки, кущі троянд добре переносять літню обрізку і не хворітимуть.

Як доглядати за трояндами після першої обрізки

Розпушування. Після дощів під палючим сонцем на поверхні землі утворюється кірка, яка не дає можливості кисню та поживним речовинам проникати вглиб ґрунту. Через це квітка перестає рости й розвиватися. Тому необхідно добре розпушити землю поміж кущами.

Після дощів під палючим сонцем на поверхні землі утворюється кірка, яка не дає можливості кисню та поживним речовинам проникати вглиб ґрунту. Через це квітка перестає рости й розвиватися. Тому необхідно добре розпушити землю поміж кущами. Підживлення попелом. Щоб трояндові кущі могли швидко відновити сили після цвітіння, їх потрібно підживити калієм, фосфором та кальцієм. Для цього необхідно взяти дві склянки попелу й залити літрою окропу, залишити на ніч. Вранці розведіть розчин у 10 літрах води та обприскайте кущі.

Щоб трояндові кущі могли швидко відновити сили після цвітіння, їх потрібно підживити калієм, фосфором та кальцієм. Для цього необхідно взяти дві склянки попелу й залити літрою окропу, залишити на ніч. Вранці розведіть розчин у 10 літрах води та обприскайте кущі. Азотисте підживлення. Щоб троянди швидше росли, їх також варто підживити азотом. Для цього можна використати готову суміш чи зробити розчин із сечовини. Для добрива необхідно взяти столову ложку сечовини й розвести у відрі води, потім полити кущі під корінь.

Читайте також:

Як доглядати за томатами в червні у відкритому ґрунті та в теплиці: 9 найважливіших порад

Що потрібно робити з півоніями після квітіння: наступного року буде ще більше пуп'янків

Що робити в саду і біля будинку в липні: запам'ятайте десять важливих справ