Як правильно підготувати ґрунт для розсади, щоб рослини добре росли й не хворіли

Зазвичай розсаду вирощують чи на підвіконні, чи у теплиці двома способами – з пікіровкою або без неї. У першому випадку насіння висівається у ящики чи лоточки із поживним ґрунтом. Коли розсада вже має один справжній листок, її пікірують чи пересаджують у більші ємності для подальшого росту й розвитку, укорочуючи головний корінь. А щоб рослини добре росли й не хворіли, вкрай важливо правильно підготувати суміш для їхнього вирощування. Розповідаємо, як самостійно підготувати ґрунт для розсади, щоб рослини були міцними та швидко росли.

Як власноруч підготувати ґрунт для вирощування розсади: корисні поради

Для любителів готових сумішей на сьогодні немає проблем, щоб придбати готовий субстрат і ємності для вирощування розсади.

А ще можна приготувати ґрунт самостійно, лише треба знати, як зробити це правильно. Суміш має бути пухкою і не містити збудників хвороб. Для цього можна використовувати землю зі свого городу. А щоб вона була більш пухкою, треба додати четверту частину дрібної тирси чи піску. Пісок згодиться будь-який, але його варто промити, допоки вода не стане чистою. Опісля пісок необхідно просушити та просіяти через сито й додати до землі зі свого городу.

Якщо немає піску, можна використовувати тирсу, яку збагачують азотом. Така суміш ґрунту ідеально підійде для вирощування розсади в теплиці. Щоб збагатити тирсу, її просто треба полити розчином сечовини – 40 грамів на 10 літрів води.

Аби розсада не мала хвороби «чорної ніжки», частину піску, який потім додається до ґрунту, треба прожарити на сковорідці. Після висівання насіння цим піском присипають ґрунт. До того ж, таким прожареним піском можна присипати ґрунт вже після пікірування розсади.

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