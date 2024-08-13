Як правильно підрізати грушу, щоб збільшити урожай в 2-3 рази: зробіть так — і плодів завжди буде море

Кінець липня - початок серпня ідеальний період для обрізання груш. Якщо все зробити правильно, можна не лише сформувати гарну крону, але й значно збільшити урожайність.

Садівники стверджують, дотримуючись простих правил, можна збільшити урожай груші в 2-3 рази.

Насамперед, слід запам'ятати, що потрібно контролювати зростання центрального провідника. За літній період він може надто сильно витягнутися вгору, а тому його необхідно вкоротити. Як це зробити? Спочатку оберіть ту висоту, на якій розташована найнижча гілка, а потім зріжте центральний провідник трішки вище. Так ви сформуєте компактну крону, додатково стимулюючи зростання бічних гілок.

Ще одне важливе правило полягає у обрізанні непотрібних пагонів. Наприклад, всі пагони, які ростуть всередину крони чи вертикально вгору. Не забудьте підрізати й ті гілки, які ростуть донизу. Так ви зможете покращити освітленність всередині крони, забезпечити кращу циркуляцію повітря.

Останнє правило пов'язане з коригування надто довгих гілок. Якщо є гілка, яка за своєю довжиною дорівнює центральному провіднику, її краще одразу вкоротити. Для цього зрізають бічну бруньку. Так крона матиме правильну форму. Додатково ви стимулюєте зростання плодових бруньок.

Не слід забувати й про обов'язкове усунення перехрещень. Якщо є такі гілки, які заважають одна одній чи перехрещуються, їх потрібно очистити. Так освітленність крони всередині покращиться, а ще зменшиться ризик пошкодження гілок.

Садівники також вказують на необхідність формування плодових гілок. Тому слід трішки вкоротити однорічні пагони, залишивши довжину 30-40 см. Так ви стимулюєте формування плодових бруньок і наступного сезону буде рясне плодоношення.

Якщо ви будете дотримуватися таких простих правил, то у вас виросте більш розлоге дерево з правильно сформованою кроною. Це не лише покращить зовнішній вигляд груші, але й підвищить її урожайність.

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