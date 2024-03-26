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Як правильно "підсніжник" чи "пролісок": яка вона, таємниця першоцвітах

Як правильно "підсніжник" чи "пролісок": яка вона, таємниця першоцвітах

Підсніжник чи пролісок

Чим відрізняються підсніжник від проліска, цікаві факти про першоцвіти

Як правильно підсніжник чи пролісок -- хтось вважає, що це назви для однієї й тієї ж рослини, хтось -- що "підсніжник" є русизмом.

Насправді це різні первоцвіти, вони не лише цвітуть у різний час, а й на вигляд різні, мають різний колір. 

Чим відрізняються підсніжник та пролісок, розповів  відомий мовознавець Олександр Авраменко. 

Підсніжник та пролісок відрізняються часом появи та цвітіння. Першими з'являються підсніжники, наприкінці лютого і ростуть протягом березня-квітня. Проліски більш теплолюбні та розпускаються вони на місяць пізніше.

Різні ці квіти й на вигляд. Підсніжники розквітають білими квітами, проліски  "мають переважно дрібні блакитні квіточки, тому в народі їх ще називають "небесниками" або "небовим ключем", - розповів Авраменко.

"До речі, підсніжники занесено до Червоної книги України", - зазначив мовознавець.

Ось так виглядають підсніжники

Підсніжники / ©
Підсніжники

А так проліски

Пролісок / ©
Пролісок

Підсніжники та проліски — чим ще відрізняються первоцвіти

Підсніжники  - це багаторічні цибулинні рослини з одинарною білою квіткою. Як зазначив Авраменко, з'являються наприкінці лютого. Улітку вони ховаються під землю до наступного року. Після цвітіння підсніжник утворює невеликий плід з насінням, яке переносять мурахи, таким чином квіти поширюються по лісу. В Україні квітку має ще такі назви: скорозріст, сніжноцвіт, ярник, скоролісок, галантус. 

Цікаві факти про підсніжники

  • Найбільше видів цієї квітки можна зустріти на Кавказі. Там є 16 видів підсніжників.
  • У підсніжника є органічна сполука галантамин. Галантамин використовують для лікування залишкових явищ поліомієліту (дитячого спинномозкового паралічу), рухових порушень, пов’язаних з порушенням ЦНС і інших захворювань.
  • Він здатний витримати десятиградусний мороз. 
  • Цибулини підсніжника отруйні.
  • Підсніжник – родич нарциса.

Проліски  також належать до  багаторічних цибулинних квітів, які з'являються ранньої весни і переважно мають дрібні блакитні квітки. Ці декоративні красиві рослини ростуть переважно у листяних і мішаних лісах. Вони є цінним медоносом для ранніх комах. 

Цікаві факти про проліски:

  • В давні часи з соку пролісок робили клей.
  • Застосовується в настоях від застуди та грипу.
  • Квітки зазвичай синього кольору, але зустрічаються рожеві, білі та фіолетові. Рослини, як правило, цвітуть навесні, але зустрічаються і квітучі восени.

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