Як правильно пити каву, щоб схуднути: зайвий жир на тілі зникне за лічені дні

Англійські вчені довели, що за допомогою навіть однієї чашки кави на день можна схуднути за короткий проміжок часу. Як відбувається цей процес? Кава провокує перетворення білої жирової тканини на бурий жир, який нам необхідний для підтримання здоров’я. Це здорові жирові клітини, що дають нашому організму достатню кількість енергії й тепла. А кофеїн здатен активно впливати на утворення цих клітин, коли спричиняє спалювання зайвої жирової тканини. Розповідаємо, як правильно пити каву, щоб швидко та безпечно схуднути.

Як правильно пити каву, щоб прискорити обмін речовин і швидше схуднути

Не можна пити каву натщесерце. Якщо випити каву після приймання їжі, вона швидше активує обмін речовин і спалювання калорій. В іншому разі напій негативно впливатиме на слизову шлунку та кишківника. Ранкова кава, якщо її випити після їжі, пришвидшує метаболізм аж на 12%. То чому б не скористатися таким простим, але вкрай ефективним способом для швидкого схуднення.

Якщо випити каву після приймання їжі, вона швидше активує обмін речовин і спалювання калорій. В іншому разі напій негативно впливатиме на слизову шлунку та кишківника. Ранкова кава, якщо її випити після їжі, пришвидшує метаболізм аж на 12%. То чому б не скористатися таким простим, але вкрай ефективним способом для швидкого схуднення. Каву треба пити перед фізичною активністю. Напій варто випивати за пів години до силових вправ або фізичних навантажень. Тоді рівень енергії організму підвищиться в рази, а заразом збільшиться кількість спалюваних калорій.

Напій варто випивати за пів години до силових вправ або фізичних навантажень. Тоді рівень енергії організму підвищиться в рази, а заразом збільшиться кількість спалюваних калорій. Схуднути допомагає лише чорна кава. Кава з молоком, вершками, цукром та іншими добавками, навпаки, провокуватиме набір зайвих кілограмів. Для схуднення треба пити чорну каву з помірною кількістю цукру, або взагалі замінити цукор на мед. Можна додавати в напій знежирене або рослинне молоко.

Читайте також:

Чому треба їсти сало, коли дуже хочеться солодощів: про це мало хто знає

Про них краще забути: які фрукти не можна їсти після 50 років

Українці додають цей овоч до супів, але він може перетворити їх на отруту: ви б навіть не здогадалися