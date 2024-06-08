Як правильно поливати томати в спеку: запам'ятайте чотири основні правила

Кінець травня та початок червня в деяких регіонах України видалися дуже спекотними. Це змушує городників вживати заходів, щоб захистити рослини від сонячних ударів та задухи.

Особливо важливо переглянути стратегію поливання томатів. Адже ця культура дуже не любить спеки і сухого ґрунту.

Поливання потрібно проводити частіше

Якщо у теплу погоду поливати томати можна раз на 3-4 дні, то за серйозного підвищення температури повітря краще перейти до нової схеми поливання — раз на 2 дні.

Правильно підбирайте кількість води

Багато городників у спеку забуває, що кількість води також потрібно збільшувати. Хоча тут важливо не прогадати. Якщо буде серйозний надлишок, томати почнуть тріскатися, стануть "водянистими" та більш вразливими до багатьох хвороб. Коли води замало, виникне проблема з плодоношенням. Для того, аби отримати урожай, потрібно дотримуватися певних норм: низькорослим кущам вистачить однієї лійки води на кущ, середньорослим вже потрібно дві, а високорослим — три.

Тепла вода — це головне

Томати в жодному разі не слід поливати холодною водою. Особливо, коли на вулиці стоїть спекотна погода. Через різку зміну температури стан рослин значно погіршиться. Дуже важливо, щоб температура води приблизно дорівнювала температурі довкілля.

Поливати можна лише під корінь

Томати не можна поливати зверху на листя, адже це спричинить появу опіків через сильне сонце. Уникайте потрапляння рідини на стебла і листя, поливайте помідори лише під корінь.

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