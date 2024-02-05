Як правильно посадити полуницю на розсаду в лютому: щоб рослини будуть міцними та здоровими

Якщо хочеться якомога раніше отримати стиглі та смачні плоди зі своїх грядок, то вже в лютому слід почати висаджувати полуницю на розсаду.

Як виростити розсаду полуниці в домашніх умовах

Підготовка ґрунту

Спочатку готуємо ґрунт для розсади, він має бути рихлим і розсипчастим, але не перенасиченим добривами.

Фахівці радять використовувати такі варіанти ґрунту для розсади полуниці:

3 частини компосту або перегною, 3 частини городньої землі та пів частини деревної золи,

2 частини дернової землі та по 1 частині торфу та піску,

3 частини піску та 5 частин перегною,

по 3 частини торфу та піску та 4 частини вермікуліту,

3 частини піску та по 1 частині городньої землі та перегною.

Після того, як ретельно перемішаєте інгредієнти, ґрунт потрібно знезаразити. Протягом 30 хвилин прожарити в духовці за температури 150 ºC, проморозити або пролити міцним розчином марганцівки. Після знезараження ґрунт поміщають на декілька тижнів у тепле місце, щоб у ньому з'явилися та розмножилися корисні для насіння бактерії.

Вирощування розсади із насіння

Знезаражуємо посівний матеріал -- насіння поміщаємо на 30 хв в розчин марганцівки, (0,5%), потім ретельно промиваємо у чистій воді.

Проводимо стратифікацію. Викладаємо насіння на зволожену полотняну серветку, накривають такою ж вологою серветкою, потім згортаємо тканину в рулон, поміщаємо в пластиковий контейнер. Контейнер тримаємо 2 доби в теплі, після чого кладемо його на 2 тижні в ящик для овочів холодильника. Потрібно стежити, щоб серветки не пересихали — провітрювати його та вбризкувати його водою, а перед посівом трохи підсушити.

Як посіяти насіння полуниці на розсаду

Знезаражений ґрунт для розсади покладіть у вимиту розчином марганцівки тару, ущільніть і зволожте його.

Розкладіть насіння по поверхні рядами з інтервалом в 3-4 см за допомогою вологої зубочистки. Не закладайте насіння, через те, що воно проростає на світлі.

Накрийте місткість прозорою пластиковою кришкою з маленькими отворами для повітрообміну та поставте у світле та тепле місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені.

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