Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як правильно посадити полуницю на розсаду в лютому: щоб рослини будуть міцними та здоровими

Як правильно посадити полуницю на розсаду в лютому: щоб рослини будуть міцними та здоровими

Як виростити розсаду полуниці

Як виростити полуницю на розсаду з насіння

Якщо хочеться якомога раніше отримати стиглі та смачні плоди зі своїх грядок, то вже в лютому слід почати висаджувати полуницю на розсаду.

Як виростити розсаду полуниці в домашніх умовах 

Підготовка ґрунту

Спочатку готуємо ґрунт для розсади, він має бути рихлим і розсипчастим, але не перенасиченим добривами.

Фахівці радять використовувати такі варіанти ґрунту для розсади полуниці:

  • 3 частини компосту або перегною, 3 частини городньої землі та пів частини деревної золи,
  • 2 частини дернової землі та по 1 частині торфу та піску,
  • 3 частини піску та 5 частин перегною,
  • по 3 частини торфу та піску та 4 частини вермікуліту,
  • 3 частини піску та по 1 частині городньої землі та перегною.

Після того, як  ретельно перемішаєте інгредієнти, ґрунт потрібно знезаразити. Протягом 30 хвилин прожарити в духовці за температури 150 ºC, проморозити або пролити міцним розчином марганцівки. Після знезараження ґрунт поміщають на декілька тижнів у тепле місце, щоб у ньому з'явилися та розмножилися корисні для насіння бактерії. 

Вирощування розсади із насіння

  • Знезаражуємо посівний матеріал -- насіння поміщаємо на 30 хв в  розчин марганцівки, (0,5%), потім ретельно промиваємо у чистій воді.
  • Проводимо стратифікацію. Викладаємо насіння на зволожену полотняну серветку, накривають такою ж вологою серветкою, потім згортаємо тканину в рулон, поміщаємо в пластиковий контейнер. Контейнер тримаємо 2 доби в теплі, після чого кладемо його на 2 тижні в ящик для овочів холодильника. Потрібно стежити, щоб серветки не пересихали  —  провітрювати його та вбризкувати його  водою, а перед посівом трохи підсушити.

Як посіяти насіння полуниці на розсаду

  • Знезаражений ґрунт для розсади покладіть у вимиту розчином марганцівки тару, ущільніть і зволожте його.
  • Розкладіть насіння по поверхні рядами з інтервалом в 3-4 см за допомогою вологої зубочистки. Не закладайте  насіння, через те, що воно проростає на світлі.
  • Накрийте місткість прозорою пластиковою кришкою з маленькими отворами для повітрообміну та поставте у світле та тепле місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація