Як правильно посадити полуницю на розсаду в лютому: щоб рослини будуть міцними та здоровими

Як виростити полуницю на розсаду з насіння
Якщо хочеться якомога раніше отримати стиглі та смачні плоди зі своїх грядок, то вже в лютому слід почати висаджувати полуницю на розсаду.
Як виростити розсаду полуниці в домашніх умовах
Підготовка ґрунту
Спочатку готуємо ґрунт для розсади, він має бути рихлим і розсипчастим, але не перенасиченим добривами.
Фахівці радять використовувати такі варіанти ґрунту для розсади полуниці:
- 3 частини компосту або перегною, 3 частини городньої землі та пів частини деревної золи,
- 2 частини дернової землі та по 1 частині торфу та піску,
- 3 частини піску та 5 частин перегною,
- по 3 частини торфу та піску та 4 частини вермікуліту,
- 3 частини піску та по 1 частині городньої землі та перегною.
Після того, як ретельно перемішаєте інгредієнти, ґрунт потрібно знезаразити. Протягом 30 хвилин прожарити в духовці за температури 150 ºC, проморозити або пролити міцним розчином марганцівки. Після знезараження ґрунт поміщають на декілька тижнів у тепле місце, щоб у ньому з'явилися та розмножилися корисні для насіння бактерії.
Вирощування розсади із насіння
- Знезаражуємо посівний матеріал -- насіння поміщаємо на 30 хв в розчин марганцівки, (0,5%), потім ретельно промиваємо у чистій воді.
- Проводимо стратифікацію. Викладаємо насіння на зволожену полотняну серветку, накривають такою ж вологою серветкою, потім згортаємо тканину в рулон, поміщаємо в пластиковий контейнер. Контейнер тримаємо 2 доби в теплі, після чого кладемо його на 2 тижні в ящик для овочів холодильника. Потрібно стежити, щоб серветки не пересихали — провітрювати його та вбризкувати його водою, а перед посівом трохи підсушити.
Як посіяти насіння полуниці на розсаду
- Знезаражений ґрунт для розсади покладіть у вимиту розчином марганцівки тару, ущільніть і зволожте його.
- Розкладіть насіння по поверхні рядами з інтервалом в 3-4 см за допомогою вологої зубочистки. Не закладайте насіння, через те, що воно проростає на світлі.
- Накрийте місткість прозорою пластиковою кришкою з маленькими отворами для повітрообміну та поставте у світле та тепле місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
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