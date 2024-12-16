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Як правильно прати постіль, щоб вона упродовж багатьох років була, неначе нова

Як правильно прати постіль, щоб вона упродовж багатьох років була, неначе нова

Як прати постільну білизну, щоб вона була, неначе нова / Фото: pixabay.com

Варто пам’ятати, що постільна білизна під час прання за високих температур і неправильного режиму втрачатиме свій первозданний вигляд дуже швидко.

Якісна постіль – досить дороге задоволення. І дуже прикро, коли вона втрачає свій яскравий колір та презентабельний вигляд. Напевно, кожна господиня хоче зберегти її новою якнайдовше. Така можливість є, білизну просто треба прати за правильного режиму і оптимальної температури. Тоді вона залишатиметься яскравою і новою упродовж багатьох років.

Як правильно прати постільну білизну, щоб вона довго була, як нова

Один із найважливіших факторів, що впливає на зношування постільної білизни – це висока температура прання. Якщо ви хочете зберегти білизну новою якомога довше, її треба прати за температури 40 градусів. Шовкову білизну – за 30 градусів. Якщо постіль з бавовни і білого кольору, тоді допускається температура 60 градусів.

Другим ключовим фактором, який впливає на стан білизни, є режим прання. Щоб тканина не пошкодилася і не втратила свого презентабельного вигляду, найкраще прати речі на делікатному режимі. Якщо постіль з льону чи бавовни, допускаються високі температури, аж до 90 градусів.

Також експерти рекомендують прати постільну білизну раз на тиждень. Тоді вона матиме гарний вигляд упродовж багатьох років.

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