Як правильно прати постіль, щоб вона упродовж багатьох років була, неначе нова

Варто пам’ятати, що постільна білизна під час прання за високих температур і неправильного режиму втрачатиме свій первозданний вигляд дуже швидко.

Якісна постіль – досить дороге задоволення. І дуже прикро, коли вона втрачає свій яскравий колір та презентабельний вигляд. Напевно, кожна господиня хоче зберегти її новою якнайдовше. Така можливість є, білизну просто треба прати за правильного режиму і оптимальної температури. Тоді вона залишатиметься яскравою і новою упродовж багатьох років.

Як правильно прати постільну білизну, щоб вона довго була, як нова

Один із найважливіших факторів, що впливає на зношування постільної білизни – це висока температура прання. Якщо ви хочете зберегти білизну новою якомога довше, її треба прати за температури 40 градусів. Шовкову білизну – за 30 градусів. Якщо постіль з бавовни і білого кольору, тоді допускається температура 60 градусів.

Другим ключовим фактором, який впливає на стан білизни, є режим прання. Щоб тканина не пошкодилася і не втратила свого презентабельного вигляду, найкраще прати речі на делікатному режимі. Якщо постіль з льону чи бавовни, допускаються високі температури, аж до 90 градусів.

Також експерти рекомендують прати постільну білизну раз на тиждень. Тоді вона матиме гарний вигляд упродовж багатьох років.

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