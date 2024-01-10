Як правильно прибирати в будинку: 12 помилок, яких потрібно уникати

Прибирання будинку чи квартири потребує не лише часу, а й дисципліни. Під час процесу головне — не відкладати неприємну роботу й не залишати неприбраних місць.

Рідко хто любить займатися прибиранням по дому. Заняття це одноманітне та нудне. Наводячи лад, багато хто поспішає зробити це якнайшвидше, як наслідок — залишається повно погано прибраних місць, не помитих та не протертих.Однак, можна зробити цю справу менш неприємною, якщо скласти план прибирання будинку, що значно спростить процес прибирання.

Експерти з чистоти Мелісса Поппінг та Алісія Соколовскі, розповіли, які помилки є найпоширенішими під час прибирання та порадили, як їх уникнути, щоб прибирання було ефективним.

Помилки, які часто роблять під час прибирання

Не прибирати під меблями, де накопичується багато пилу. "Підтримка порядку в цих місцях не тільки допоможе знизити загальну кількість пилу у вашому домі, а й запобігає алергії на навколишнє середовище, спричиненій пилом, лупою і пилком. Якщо меблі занадто великі, щоб ними можна було маневрувати, розгляньте можливість використання пилососа або швабри з довшою ручкою, щоб охопити такий простір", — зазначає експерт. Багато хто починає прибирати знизу до верху, хоча це є помилкою. "Коли ви прибираєте зверху вниз, пил і сміття природним чином падають на нижні поверхні, що полегшує їхнє подальше прибирання. Отже, вам не доведеться повторно очищати нижні поверхні, і ви економите час і енергію. Ви також уникаєте ризику поширення пилу або бруду з нижніх поверхонь на вже очищені верхні поверхні", — пояснила Соколовскі. Не перебирати та не сортувати сміття. Зробіть сортування та викидання паперової продукції (пошти, рахунків, квитанцій тощо) регулярною частиною вашої процедури прибирання. "Відмова від звички накопичувати папери дасть вам змогу створити більш організовану й ефективну систему управління вашими документами". Використання брудних губок, ганчірок та інших інструментів для прибирання. Чищення брудними засобами не лише не є ефективним прибиранням, а й, навпаки, може сприяти поширенню бруду та мікробів. До того ж забруднені ганчірки можуть мати неприємний запах через скупчення бактерій. Використання агресивних засобів для чищення в будинку може з часом пошкодити поверхні. Експерти рекомендують обирати натуральні засоби для чищення підлоги, меблів, побутової техніки та інших поверхонь, які не містять шкідливих хімікатів. Не читати описи засобів для прибирання. Навіть коли йдеться про натуральні мийні засоби, важливо читати інструкції, оскільки ті чи інші засоби призначені для певних поверхонь, застосування їх може призвести до їх псування. То того ж поєднувати певні засоби не можна одночасно з точки зору безпеки та ефективності. Неправильне використання засобів для чищення. За словами Соколовскі, для різних поверхонь потрібні спеціальні засоби для чищення. Використання неправильного продукту може призвести до подряпин, зміни кольору або інших форм ушкодження поверхні. Кожний засіб для чищення призначений для боротьби з певними типами бруду, плям або забруднень. Використання неправильних засобів для чищення може пошкодити поверхні вашого будинку. Це по-перше, затратно, по-друге, може пошкодити поверхні й інструменти, які ви використовуєте. Неправильне зберігання засобів для чищення. Деякі засоби для чищення можуть бути небезпечними в разі їх неправильного зберігання. Правильно організоване зберігання до того ж полегшує пошук необхідних засобів для чищення й доступ до них. Залишати мокрі рушники зім'ятими. Замість того, щоб класти мокрі рушники в кошик, краще повісити їх там, де вони зможуть спочатку як слід висохнути. Вологі рушники не лише створюють неприємний аромат, а й стають поживним середовищем для цвілі. Не доводити прибирання до кінця. Не до кінця прибраний будинок тільки втомить вас під час наступного генерального прибирання. Щоб цього не сталося, потрібно скласти детальний план прибирання. "Точно вирішіть, скільки часу ви хочете присвятити конкретному завданню. Встановіть таймер, відкладіть телефон і зосередьтеся тільки на поточному завданні. Ви будете здивовані, наскільки швидко ви будете переходити від завдання до завдання, залишаючи останнє повністю виконаним, перш ніж переходити до наступного", — стверджує Поппінг. Відкладання прибирання. Натомість складіть графік прибирання, якого ви зможете дотримуватися, намітьте щоденні, щотижневі, щомісячні та сезонні завдання з наведення порядку.

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