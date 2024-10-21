Як правильно приймати вітамін D восени: пояснення

Дефіцит вітаміну D є глобальною проблемою, і в Україні від нього страждають близько 90% людей різного віку.

Майже 90% українців схильні до ризику дефіциту вітаміну D. Цей вітамін все більше привертає до себе велику увагу завдяки своїй ролі в імунному здоров’ї, зокрема, щодо COVID-19. Крім того, він необхідний для здоров’я кісток і протікання багатьох важливих процесів у всьому організмі.

Як правильно приймаємо вітамін D восени - розповідаємо далі.

Що таке вітамін D і як його синтезує організм

Вітамін D - вітаміноподібна речовина, а точніше, стероїдний прогормон. Вітамін D існує у двох видах: як ергокальциферол (вітамін D2), що надходить в організм тільки з їжею, та холекальциферол (вітамін D3), який виробляється у шкірі після впливу ультрафіолету.

Основна та найбільш масштабна функція вітаміну D – стимуляція, а також засвоєння кальцію та фосфору, що мають величезний вплив на правильне формування кісток у дітей та немовлят. Стимулюючи вироблення певних білків у кишечнику, вітамін D3 значно полегшує зв'язування, а потім транспортування кальцію до крові.

Крім того, холекальциферол впливає на підвищену активність остеокластів у кістках. Кінцевим результатом є підвищення рівня кальцію у крові, а також стимуляція правильного формування та мінералізації кісток.

Чим загрожує дефіцит вітаміну D

Дефіцит вітаміну D є глобальною проблемою, і в Україні від нього страждають близько 90% людей різного віку.

Гострий дефіцит вітаміну може супроводжуватися низкою таких наслідків, як:

рахіт у дітей;

остеопенія та остеопороз;

підвищений ризик переломів кісток;

вторинний гіперпаратиреоз;

нервово-м'язові розлади;

випадання волосся та ламкість нігтів.

Як приймати вітамін D

Багато фахівців радять вже від початку жовтня розпочинати приймання вітаміну D – монодобавки або у складі комплексних вітамінів. Відповідно до ВООЗ, холекальциферол та ергокальциферол рекомендується вживати у такій добовій дозі:

новонароджені 0-6 місяців: 400 МО незалежно від способу годування;

діти 6-12 місяців: 400-600 МО залежно від добової дози вітаміну D, яка приймається під час їжі;

діти (1-10 років): 600-1000 МО;

підлітки (11-18 років): 800-2000 МО;

дорослі (19-65 років): 800-2000 МО;

люди похилого віку (> 65-75 років) і люди з темною шкірою: 800-2000 М;

люди похилого віку (> 75 років): 2000-4000 МО, як правило, протягом року через зниження абсорбції зі шлунково-кишкового тракту та зміни метаболізму вітаміну D;

вагітні та жінки, що годують: 2000 МО, але перед прийманням перевірити рівень вітаміну в крові.

Джереловітаміну D взимку та восени

Друге, найоптимальніше джерело вітаміну D, крім ультрафіолету – це правильне харчування. Було виявлено, що найбільше цього вітаміну міститься в таких продуктах:

риба (свіжий вугор, дикий лосось, горбуша, сардина);

яєчний жовток;

молоко козяче;

печінку тріски.

Вітамін D в основному присутній у продуктах тваринного походження, на жаль, ми не знайдемо його у фруктах чи овочах.