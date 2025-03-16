Як правильно розірвати стосунки з токсичними людьми, які вас виснажують

Якщо після спілкування з деякими людьми ви почуваєтеся втомленими чи навіть виснаженими, такі взаємини треба припиняти.

Захищатися від токсичних людей – це не егоїзм, а необхідність, яка допоможе зберегти ментальне та психічне здоров’я. Хоча іноді розірвати стосунки з такими особистостями буває дуже непросто, якщо це, наприклад, колега чи якийсь родич. Однак це варто зробити, як наголошують психологи. Ресурс "РБК-Україна" розповідає з посиланням на Geediting, як це правильно зробити.

Як розірвати стосунки з людьми, які виснажують: поради психологів

Не всі люди потрібні у вашому житті. Треба прийняти той факт, що деяких людей треба відпускати з вашого життя. Той, хто ще вчора приносив радість у ваше життя, сьогодні може «з’їдати» енергію. Це означає, що стосунки закінчилися і вам треба їх припинити, щоб уберегтися від токсичного впливу і морального виснаження.

Треба прийняти той факт, що деяких людей треба відпускати з вашого життя. Той, хто ще вчора приносив радість у ваше життя, сьогодні може «з’їдати» енергію. Це означає, що стосунки закінчилися і вам треба їх припинити, щоб уберегтися від токсичного впливу і морального виснаження. Зверніть увагу на внутрішні відчуття після спілкування. Якщо після комунікації з друзями ви почуваєтеся погано, а кожна розмова ведеться на тему їхніх негараздів, то краще припиняти таке спілкування. Бо окрім виснаження та розчарування така комунікація нічого не принесе.

Якщо після комунікації з друзями ви почуваєтеся погано, а кожна розмова ведеться на тему їхніх негараздів, то краще припиняти таке спілкування. Бо окрім виснаження та розчарування така комунікація нічого не принесе. Встановіть особисті кордони і не дозволяйте їх порушувати. Іноді люди не усвідомлюють, що крадуть ваш час та енергію. Тому важливо дати їм зрозуміти, що можна, а що – ні у стосунках з вами. І якщо хтось перетинає межі дозволеного, про це треба повідомляти. Науковці довели, що ті люди, які не вміють тримати свої кордони, частіше страждають від виснаження та стресу. Навчіться говорити «ні» будь-яким проханням, які для вас неприйнятні, та обмежте спілкування з тими, хто неприємний вам.

Іноді люди не усвідомлюють, що крадуть ваш час та енергію. Тому важливо дати їм зрозуміти, що можна, а що – ні у стосунках з вами. І якщо хтось перетинає межі дозволеного, про це треба повідомляти. Науковці довели, що ті люди, які не вміють тримати свої кордони, частіше страждають від виснаження та стресу. Навчіться говорити «ні» будь-яким проханням, які для вас неприйнятні, та обмежте спілкування з тими, хто неприємний вам. Пропрацьовуйте почуття провини. Ви спочатку можете відчувати провину, коли відмовлятиметеся від чогось чи уникатимете спілкування з неприємними людьми. Однак це ваша потреба – бути емоційно здоровою та благополучною особистістю. І ваша задача – навчитися задовольняти свої потреби, і за це ви не маєте почуватися винними.

Ви спочатку можете відчувати провину, коли відмовлятиметеся від чогось чи уникатимете спілкування з неприємними людьми. Однак це ваша потреба – бути емоційно здоровою та благополучною особистістю. І ваша задача – навчитися задовольняти свої потреби, і за це ви не маєте почуватися винними. Спілкуйтеся лише з приємними людьми. Зосередьтеся на взаєминах, які вас надихають. Якщо ви наповнюватимете свій простір людьми, з якими вам приємно спілкуватися, біля вас не залишиться місця для токсичних особистостей. Проводьте більше часу з рідними та друзями, які вас заряджають енергією і дарують вам позитивний настрій. Чим більше у вашому житті буде позитивних стосунків, тим легше вам буде піти від тих, хто вас виснажує.

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