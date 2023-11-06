Як правильно розривати стосунки з партнером: психологи розповіли про ідеальну стратегію

Часто після розлучення чи розтавання люди просто пропадають із життя колишнього партнера та обривають з ним будь-які контакти. Така поведінка у психології називається "гостингом" від слова "ghost" ("привид"). На думку вчених, така поведінка є емоційно виснажливою та досить сильно підриває самооцінку.

Натомість, психологи дійшли висновку, що варто замінити гостинг на "касперинг". Це ще одна стратегія поведінки після розривання стосунків, яка пов'язана з Каспером — добрим привидом з американського фільму.

На відміну від гостингу, касперинг передбачає поступове припинення спілкування з колишнім партнером. Тобто ви, наче, розчиняєтесь в його житті, не залишаючи від себе й сліду.

Експерти вважають, що такий підхід та відкритий діалог допоможуть пережити мирне розставання, залишаючи натомість місце для майбутньої дружби і не травмуючи психіку. Про це пишуть у журналі Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

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