Як правильно сказати українською "горбушка хліба": є два милозвучні відповідники

Ми досить часто послуговуємося суржиком у побуті, навіть не здогадуючись про це.

Найвідоміший український мовознавець і викладач Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" дав остаточну відповідь на те, як правильно сказати українською слово "горбушка".

Як правильно назвати "горбушку хліба" українською

Олександр Авраменко звернув увагу на те, що слово – "горбушка" це росіянізм, його краще прибрати зі свого лексикону.

Фахівець нагадав, що під час випікання хліба чи булок утворюється суха скоринка, яку українці й називають суржиковою лексемою "горбушка".

Натомість народний вчитель уточнив, що скибку від непочатого краю хлібини чи паляниці варто називати окрайцем чи цілушкою.

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