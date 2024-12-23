Як правильно сказати українською, коли взимку на вулиці "голольод"

Українська мова має багато мелодійних слів, якими треба заміняти русизми у побутовому спілкуванні.

Взимку на дорогах дуже слизько, таке природне явище ми зазвичай називаємо "голольодом", однак це неправильно. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "24 Канал", як українською мовою назвати це зимове явище.

Як українською буде правильно слово "голольод" на дорогах взимку

Ми досить часто чуємо від інших і самі вживаємо кальковані російські слова "голольод" чи "голольодица". Однак їх варто замінити українськими відповідниками – ожеледь, ожеледиця чи ожеледа.

Ожеледиця – це ковзкий шар льоду, що утворюється взимку на поверхні землі, дорогах чи тротуарах. Такий лід з’являється тоді, коли раптом іде дощ чи сніг, а потім температура стрімко знижується.

– це ковзкий шар льоду, що утворюється взимку на поверхні землі, дорогах чи тротуарах. Такий лід з’являється тоді, коли раптом іде дощ чи сніг, а потім температура стрімко знижується. Ожеледь. Цим словом позначають намерзання тонкого шару льоду – від кількох міліметрів до декількох сантиметрів, на дахах будинків, гілках дерев, дротах тощо. Це відбувається після мокрого снігу з дощем. Таке явище ще називають обледенінням.

Зазвичай ожеледь та ожеледиця спостерігаються одночасно, бо ці явища виникають за однакових погодних умов.

Також мовознавці зібрали декілька діалектичних лексем на позначення ожеледиці та ожеледі:

ожеледець;

ожелест;

ожеледа;

голомороззя / ударило голомороззя.

Ожеледицю у давнину ще називали: голощік чи голощок.

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