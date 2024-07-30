Як правильно сказати українською "ловушка": такий варіант слова мало кому відомий

Оскільки сьогодні українці масово переходять на українську мову, її популярність набирає шалених обертів. Тому було б дуже добре поповнювати свій лексичний запас маловідомими українськими словами. І не варто боятися робити помилки, адже для деяких людей перехід на спілкування рідною мовою може бути абсолютно новим досвідом. У нашій мові є багато забутих колоритних слів, якими не варто нехтувати. Серед таких є лексема на позначення пристосування для ловлі чогось або когось. Розповідаємо, посилаючись на матеріал NV, як правильно сказати українською "ловушка".

Українські слова, якими можна замінити російську кальку "ловушка"

"Ловушка" – це калька з російської мови, тому не варто послуговуватися таким словом навіть у побутовому спілкуванні. В українській мові на заміну цієї кальки є слово "пастка". Його можна замінити на самобутній український синонім – ловинка.

Наприклад:

Зовні така ловинка схожа на великий гриб із довгою ніжкою.

В усьому цьому крилася підступна пастка, яку було доволі складно обійти.

І ось пастка для комах готова.

Щоб розширити свій словниковий запас і підвищити навички спілкування українською мовою, варто послуговуватися нею кожного дня. Також не слід боятися заглядати у різноманітні словники, можна читати українських класиків, і з часом ваша українська мова стане значно кращою. Ще можна долучитися до тематичних груп у соціальних мережах – щоденне спілкування на різні теми допоможе подолати мовний бар’єр.

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