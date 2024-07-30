Як правильно сказати українською "ловушка": такий варіант слова мало кому відомий

В українській мові є тисячі маловідомих старовинних слів, якими не варто нехтувати, адже вони підкреслюють глибину нашого знання рідної мови.
Оскільки сьогодні українці масово переходять на українську мову, її популярність набирає шалених обертів. Тому було б дуже добре поповнювати свій лексичний запас маловідомими українськими словами. І не варто боятися робити помилки, адже для деяких людей перехід на спілкування рідною мовою може бути абсолютно новим досвідом. У нашій мові є багато забутих колоритних слів, якими не варто нехтувати. Серед таких є лексема на позначення пристосування для ловлі чогось або когось. Розповідаємо, посилаючись на матеріал NV, як правильно сказати українською "ловушка".
Українські слова, якими можна замінити російську кальку "ловушка"
"Ловушка" – це калька з російської мови, тому не варто послуговуватися таким словом навіть у побутовому спілкуванні. В українській мові на заміну цієї кальки є слово "пастка". Його можна замінити на самобутній український синонім – ловинка.
Наприклад:
- Зовні така ловинка схожа на великий гриб із довгою ніжкою.
- В усьому цьому крилася підступна пастка, яку було доволі складно обійти.
- І ось пастка для комах готова.
Щоб розширити свій словниковий запас і підвищити навички спілкування українською мовою, варто послуговуватися нею кожного дня. Також не слід боятися заглядати у різноманітні словники, можна читати українських класиків, і з часом ваша українська мова стане значно кращою. Ще можна долучитися до тематичних груп у соціальних мережах – щоденне спілкування на різні теми допоможе подолати мовний бар’єр.
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