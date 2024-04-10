Як правильно сказати українською "в том числе": список відповідників

В умовах російської військової агресії проти України питання очищення української мови від російського непотребу набуло особливої ваги.

Багато українців прагнуть позбутися росіянізмів у своєму мовленні та замінити їх на питомі українські відповідники. Одним із таких виразів є словосполучення "в том числе", який часто хибно перекладають дослівно "в тому числі".

Чому варто уникати виразу "в том числе"

Вираз "в том числе" - це типовий росіянізм, який не має прямого відповідника в українській мові. Використання цього виразу не лише засмічує нашу мову, а й є своєрідною даниною мові агресора. В умовах війни, коли Росія намагається знищити українську мову та культуру, використання росіянізмів стає не просто небажаним, а й неприйнятним.

Як правильно сказати українською "в том числе"

В українській мові є кілька варіантів, якими можна замінити російський вираз "в том числе":

"Зокрема" - найпоширеніший та найуніверсальніший відповідник. Наприклад: "На виставці представлені роботи різних художників, зокрема і молодих талантів".

"Серед іншого" - ще один вдалий варіант заміни. Наприклад: "Компанія надає різні послуги, серед іншого і консалтингові".

"Між іншим" - цей вираз також можна використовувати в деякому контексті. Наприклад: "Фестиваль представляє різні види мистецтва, між іншим і театральне".

Поради щодо уникнення росіянізмів

Окрім виразу "в том числе", в українській мові є чимало інших росіянізмів, яких варто уникати. Ось кілька порад, як це зробити:

читайте більше українською мовою - це збагатить ваш словниковий запас та допоможе уникати російських висловів;

користуйтеся словниками та довідниками, які пропонують українські відповідники до російських слів та виразів;

спілкуйтеся українською з друзями, колегами та рідними - що більше ви будете практикувати, то легше вам буде позбутися російської мови;

якщо ви не впевнені, як правильно сказати українською - запитайте у знавців мови або пошукайте відповідь в інтернеті.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як українською мовою сказати "утро вечера мудренее".

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