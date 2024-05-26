Як правильно сказати "зварити картоплю в мундирах" та смачний рецепт її приготування

Виявляється не можна варити картоплю в "мундирах"

Українці помиляються, коли збираються "варити картоплю в мундирах". Це калька з російської, тому варити так картоплю краще не потрібно.

Мовознавці радять замість "в мундирах" використовувати вираз "картопля в лушпинні".

Крім цього кальковане словосполучення можна замінити такими варіантами як «нелупка», «бульба в луспі», "барабосля в лушпинні, «бараболя з лупиною». І навіть підійде таке кумедне словосполучення як «бульба в штанях».

Отже, як приготувати картоплю не «в мундирах», а в лушпинні

Картопля в лушпинні — це картопля, яка зварена цілою в шкірці.

Візьміть цілі бульби, добре промийте їх від землі, видаліть «очі».

Покладіть картоплю в каструлю і залийте холодною водою, щоб рівень води був на 2-3 см вище за рівень картоплі.

Варіть на помірному вогні протягом 15-20 хвилин.

Гаряча картопля подається як гарнір до риби або м'яса і очищується від шкірки за столом. Існують спеціальні виделки для чищення картоплі.

А молоду картоплю, перед тим як варити в лушпинні, ретельно миють, так як її їдять разом зі шкіркою.

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