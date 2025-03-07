Як правильно смажити деруни, щоб вони не поглинали зайвий жир: секрети професійних кухарів

Деруни – це одна з найулюбленіших страв українців, тому господині часто смажать їх для своєї родини.

Часто смак золотавих дерунчиків псує надлишок олії, яку вони вбирають під час смаження. Однак професійні кухарі поділилися своїми кулінарними хитрощами, які допоможуть вирішити проблему. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Еспресо", як правильно смажити деруни, щоб вони не поглинали олію.

Як смажити деруни, щоб вони не вбирали багато олії: корисні кулінарні трюки

Щоб деруни не вбирали в себе олію під час смаження, можна скористатися простими порадами, які на відмінно вирішать проблему.

Додавання алкоголю. Під час приготування тіста на деруни треба додати трохи алкоголю, це допоможе вирішити проблему. Так, можливо ця порада дещо дивна, однак професійні кухарі часто додають алкоголь до страв під час смаження, щоб вони не поглинали жир. Додайте пів чайної ложки горілки чи коньяку до картопляної маси. Під час приготування дерунів запах алкоголю вивітриться, тому це жодним чином не вплине на смак та якість страви.

Під час приготування тіста на деруни треба додати трохи алкоголю, це допоможе вирішити проблему. Так, можливо ця порада дещо дивна, однак професійні кухарі часто додають алкоголь до страв під час смаження, щоб вони не поглинали жир. Додайте пів чайної ложки горілки чи коньяку до картопляної маси. Під час приготування дерунів запах алкоголю вивітриться, тому це жодним чином не вплине на смак та якість страви. Соняшникова олія. Якщо метод приготування дерунів з алкоголем вам не підходить, можна скористатися значно простішим способом. Деруни під час приготування не вбиратимуть зайвий жир, якщо додати в тісто трохи олії. Достатньо буде столової ложки на кілограм картоплі. У такий спосіб ви створите "захисний бар’єр", а також зменшите кількість олії, яку треба сипати на сковорідку.

Як правильно готувати деруни: додаткові поради

На деруни найкраще брати картоплю, у якій багато крохмалю, тоді вони триматимуть форму під час приготування, не розвалюватимуться й не прилипатимуть до сковорідки. Також не слід довго тримати чищену картоплю у воді, щоб не вимився крохмаль. Якщо смажити деруни на сковорідці з антипригарним покриттям, вони вийдуть хрумкими і менш калорійними. У таку сковороду можна не додавати соняшникову олію, деруни не пригоратимуть і збережуть свою форму. Після смаження обов’язково треба викладати деруни на паперові рушники, це допоможе увібрати зайву олію та зробить страву менш калорійною.

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