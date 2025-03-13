Як правильно смажити гриби з цибулею: цю помилку роблять майже всі

Більшість господинь смажать спочатку цибулю, а потім відправляють на сковорідку гриби, однак професійні кухарі запевняють, що це неправильне приготування страви.

Смажені гриби – це вишуканий і надзвичайно смачний компонент для багатьох страв, їх також полюбляють їсти окремо з цибулею. Однак під час приготування майже всі припускаються помилки – смажать спочатку цибулю. А цього робити не варто, і ось чому.

Як правильно смажити гриби з цибулею: поради професійних кухарів

Кулінари говорять, що спочатку на розігріту сковорідку з олією треба додавати гриби і смажити їх доти, поки не утвориться золотава скориночка. А вже після цього необхідно класти цибулю і смажити страву далі, періодично помішуючи.

Що буде, якщо додати цибулю першою, а потім гриби? Це призведе до того, що цибуля переб’є смак грибів, тому вони вже не матимуть характерного насиченого смаку й аромату. До того ж, вони не набудуть ідеального просмаження. Якщо ви додаєте до грибів часник, то всі інгредієнти треба класти у такому порядку – гриби, цибуля, часник за п’ять-сім хвилин до готовності страви.

На чому найкраще смажити гриби

Гриби можна смажити на звичайній чи оливковій олії із додаванням вершкового масла. Тоді вони матимуть насичений смак та неперевершений аромат. Спочатку обсмажте гриби на олії, а перед додаванням цибулі покладіть трохи вершкового масла.

Важливо пам’ятати, що під час смаження гриби виділяють сік, який треба випарувати, а вже потім додавати масло й цибулю.

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