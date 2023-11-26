Як правильно та гарно залицятися до дівчини, жінки: поради психологів

Як доглядати за дівчиною у наш час, щоб не опинитися у безглуздому положенні та добитися взаємності?

Психологи радять, що насамперед вона повинна бачити вашу увагу, відчувати вашу турботу та любов.

Поставте її на перше місце

Дівчині, жінці потрібно відчувати, що вона, її почуття, думки дуже важливі для вас. Кожному потрібно відчувати свою важливість для когось, А під час залицяння це має особливе значення. Це не означає, що хлопець, мужчина повинен забути про себе, сім'ю, друзів. Зовсім ні, головне — дати їй зрозуміти, що заради стосунків ви готові міняти своє життя і враховувати потреби та інтереси дівчини, яка вам подобається

Намагайтеся завжди її уважно слухати та запам'ятовувати, що вона каже

Навіть, якщо тема вас не цікавить, слухайте про що вона говорить, дайте їй відчути, що вона може говорити про все, що завгодно і буде почута вами. Запам'ятовуйте деталі, якщо дівчина в розмові якось згадала, що не їсть цукор, в кав'ярні замовляйте їй несолодку каву. Якщо дівчина каже, що любить снідати в кафе, запросіть її на сніданок.

Будьте надійним партнером, людиною, на яку можна покластися

Будь-яка дівчина чи жінка мріє про надійні стосунки, про чоловіка, який допоможе та не підведе. Постарайтеся дати дівчині зрозуміти, що ви будете поруч у будь-якій ситуації та завжди допоможете впоратися з проблемами. Відгукуйтеся на її прохання про допомогу, але і будьте досить уважним, щоб самостійно її запропонувати. Якщо вона переживає, що не зможе вибрати новий телефон або ноутбук самостійно, запропонуєте їй декілька моделей. Якщо ви пропустили дзвінок від неї, завжди передзвонюйте їй.

Будьте романтичним

Не обов'язково співати серенади під балконом, але здивувати приємною запискою, квітами завжди можна. Робіть сюрпризи та не бійтеся, що дівчині не сподобається. Будь-який несподіваний подарунок, запрошення на прогулянку, поїздка на пікнік не залишить байдужій жодну дівчину.

Проводьте разом більше часу

Ходіть з дівчиною разом на виставки, в кіно, театр, на прогулянки, спільний досвід зближує. В решті решт, дівчина до вас звикне.

Всіляко проявляйте ініціативу

Пропонуйте дівчині різні варіанти проведення часу. Не чекайте, коли вона почне натякати, що їй стало нудно. Пропонуйте ненав'язливо, будьте готові до відмови та зустрічної пропозиції.

Робіть компліменти та будьте галантним

Ще один спосіб викликати прихильність у дівчини — це робити компліменти. Для цього не потрібні спеціальні знання та особлива сміливість. Відмітьте, що вам подобається її зачіска, посмішка, голос. Скажіть, що з нею приємно проводити час і цікаво розмовляти.

Важливо бути ввічливим і дотримуватися елементарних правил. Галантність — це вишукана, ненав'язлива ввічливість — допоможіть відкрити двері, донести важку сумку, зняти верхній одяг. Водночас враховуйте бажання самої дівчини. Якщо ці норми вона вважає застарілими, уникайте їх і не бігайте навколо неї. Знайдіть оптимальний для обох варіант.

Частіше робіть знаки уваги

Намагайтеся проявляти увагу діями, а не словами. Привезіть дівчині кави або обід посеред робочого дня, подаруєте невеликий подарунок. Необов'язково нести їй букет квітів або плюшевого ведмедя. Подаруйте цікаву книгу, красиву кавову чашку. Принесіть фрукти, мед, варення, якщо помітили, що у дівчини болить горло. У цих подарунках немає нічого грандіозного, але найголовніше — турбота й увага.

Пишіть романтичні повідомлення

Якщо ви не можете часто бачитись з дівчиною? Пишіть та надсилайте текстові, аудіо- або відеоповідомлення про свої думки та почуття. Згадайте приємні моменти, які пережили разом. Будь-яке незаплановане повідомлення буде приємним і викличе посмішку дівчини. Подзвоніть їй, якщо знаєте, що вона може говорити та зрадіє вам. Не надзвонюйте дівчині кожну годину, якщо вона не відповідає, не вимагайте миттєвої відповіді на повідомлення. Дзвінки та месиджі від вас мають бути приємними й асоціюватися з чимось хорошим.

Головне, дайте дівчині відчути вашу увагу і турботу, будьте уважні, добрі, терплячі та ненав'язливі. Даруйте подарунки, намагайтеся проводити більше часу разом і залишайтеся собою.

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