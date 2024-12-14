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Як правильно українською мовою назвати фасолю: знають не всі 

Як правильно українською мовою назвати фасолю: знають не всі 

Фасоля є діалектною назвою квасолі в українській мові / Фото: pixabay.com

Це слово має декілька гарних українських відповідників.

Фасоль – це калька з російської мови. В українській мові такого слова немає, а правильно говорити квасоля.

Квасоля – городня трав'яниста однорічна рослина родини бобових, що має в стручках овальні зерна. 

Назву цієї рослини ми запозичили із середньоверхньонімецької, але тут проглядається ще грецьке й латинське коріння, тому можна сміливо говорити про середземноморське походження слова.

В Україні ще можна почути такі назви, зокрема й діалектні:

  • хвасоля
  • пасо́ля
  • бадилля квасолі має назву квасолиння

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте у новині.

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