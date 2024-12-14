Як правильно українською мовою назвати фасолю: знають не всі 

Це слово має декілька гарних українських відповідників.
Фасоль – це калька з російської мови. В українській мові такого слова немає, а правильно говорити квасоля.
Квасоля – городня трав'яниста однорічна рослина родини бобових, що має в стручках овальні зерна.
Назву цієї рослини ми запозичили із середньоверхньонімецької, але тут проглядається ще грецьке й латинське коріння, тому можна сміливо говорити про середземноморське походження слова.
В Україні ще можна почути такі назви, зокрема й діалектні:
- хвасоля
- пасо́ля
- бадилля квасолі має назву квасолиння
Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте у новині.
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