Як правильно українською мовою подякувати у відповідь: взаємно чи навзаєм

В сучасній українській мові це слово часто вживається для позначення взаємності, втім, не завжди в правильній формі.

Від українців сьогодні можна почути як "взаємно", так і "навзаєм", але який з цих варіантів є літературно правильним?

Як правильно сказати: взаємно чи навзаєм

Звернувшись по допомогу до словника української мови, можна виявити, що літературно правильним варіантом є саме "навзаєм". При цьому потрібно робити наголос на другому складі. Втім, в українській літературній мові є і слово "взаємно", хоча воно більше схоже на кальку з російської.

Звідки походить слово навзаєм

Слово "навзаєм" має давньогрецьке походження. Його можна перекласти як "між собою". В давні часи наші пращури використовували це слово, щоб позначити взаємодію з кимось. Втім, сьогодні його частіше вживають для висловлення взаємності. Наприклад, якщо вас привітали чи побажали гарного дня.

Коли вживається слово навзаєм

Сьогодні слово "навзаєм" можна використовувати в найрізноманітніших сферах життя — як на роботі, так і під час неформального спілкування. Навзаєм можна вважати універсальною відповіддю на комплімент, привітання, побажання. Його основна задача полягає саме у підкресленні взаємної поваги, розуміння та користі.

Чи можна говорити взаємно

В сучасному українському словнику слово "взаємно" існує. Воно навіть є повноцінним синонімом слова "навзаєм", позначаючи взаємну дію чи почуття. Наголос потрібно робити також на другий склад. Однак, сьогодні це слово вживають дедалі рідше, адже існує пересторога, що воно виникло як калька з російської (слово "взаимно").

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